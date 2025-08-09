Бедствено положение в Сунгурларе, 40 души са евакуирани

Бедствено положение е обявено в град Сунгурларе и четири села в общината заради пожар, който е обхванал около 2700 дка. Вероятната причина за огъня е човешка небрежност, каза кметът на общината инж. Димитър Гавазов.

Пожарът е пламнал около 22 часа в петък, но заради вятъра днес от низов е станал върхов и достигна до Стара Планина и селата Славянци и Скала. Около 40 души от Дома за стари хора в село Славянци са евакуирани, съобщи още кметът на Сунгурларе.

В гасенето на огнената стихия участват 10 пожарни екипа и два военни хеликоптера.

Огънят е обхванал гори, земеделски земи и лозови масиви. Към момента няма пряка опасност за жителите на Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава непрекъснато.

Кметът на община Сунгурларе свика кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра.

Към 14 часа днес стана ясно, че в обявено бедствено положение за района на землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала и Славянци, както и за селищното образувание Балабанчево, считано от 13 часа на 8 август 2025 г. за неопределено време.

"Физическите лица, юридическите лица и еднолични търговци да оказват съдействие, съгласно разпоредбите Закона за защита при бедствия и да предоставят помощ в съответствие с възможностите им", гласи заповедта на кмета Гавазов.

Пожарът в момента е между два завода, като съществува риск пламъците да достигнат и до един от най-големите производители на вино и алкохолни напитки у нас "Винекс Славянци".

По данни на огнеборците "Шато Зеланос" няма да може да бъде спасено.

На място работят 10 противопожарни екипа и един военен хеликоптер. Очаква се да пристигне и втори въртолет. В гасенето на огъня участват и доброволци.

Заради ниската видимост пътят към село Славянци е затворен.

"Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила", каза кметът Гавазов.

"Няма опасност за населението в този час, вероятната причина за огъня е човешка намеса", уточни той пред БНР.

На терен са пожарни автомобили от няколко бургаски общини, екипи от Държавно горско стопанство - Карнобат, от община Сунгурларе, от Общинското горско стопанство, както и доброволци с булдозер, изреди градоначалникът.

Прогнозите за следващите 7 дни са за екстремен риск от пожари в България. "Трябва да бъдем изключително предпазливи с всички дейности, които осъществяваме не само в домомвете си, но и сред природата, да не използваме открит огън", призова главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", в петък.

Той отчете с една пета повече пожари през юли спрямо миналата година. Общо над 3500 пожара са гасили огнеборците през седмия месец на годината. Синоптиците прогнозират доста дълъг сух и горещ период с високи температури и през август.