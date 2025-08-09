Бедствено положение в Сунгурларе, 40 души са евакуирани

Бедствено положение е обявено в град Сунгурларе и четири села в общината заради пожар, който е обхванал около 2700 дка. Вероятната причина за огъня е човешка небрежност, каза кметът на общината инж. Димитър Гавазов.
Пожарът е пламнал около 22 часа в петък, но заради вятъра днес от низов е станал върхов и достигна до Стара Планина и селата Славянци и Скала. Около 40 души от Дома за стари хора в село Славянци са евакуирани, съобщи още кметът на Сунгурларе.
В гасенето на огнената стихия участват 10 пожарни екипа и два военни хеликоптера.
Огънят е обхванал гори, земеделски земи и лозови масиви. Към момента няма пряка опасност за жителите на Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава непрекъснато.
Кметът на община Сунгурларе свика кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра.
Към 14 часа днес стана ясно, че в обявено бедствено положение за района на землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала и Славянци, както и за селищното образувание Балабанчево, считано от 13 часа на 8 август 2025 г. за неопределено време.
"Физическите лица, юридическите лица и еднолични търговци да оказват съдействие, съгласно разпоредбите Закона за защита при бедствия и да предоставят помощ в съответствие с възможностите им", гласи заповедта на кмета Гавазов.
Пожарът в момента е между два завода, като съществува риск пламъците да достигнат и до един от най-големите производители на вино и алкохолни напитки у нас "Винекс Славянци".
По данни на огнеборците "Шато Зеланос" няма да може да бъде спасено.
На място работят 10 противопожарни екипа и един военен хеликоптер. Очаква се да пристигне и втори въртолет. В гасенето на огъня участват и доброволци.
Заради ниската видимост пътят към село Славянци е затворен.
"Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила", каза кметът Гавазов.
"Няма опасност за населението в този час, вероятната причина за огъня е човешка намеса", уточни той пред БНР.
На терен са пожарни автомобили от няколко бургаски общини, екипи от Държавно горско стопанство - Карнобат, от община Сунгурларе, от Общинското горско стопанство, както и доброволци с булдозер, изреди градоначалникът.
Прогнозите за следващите 7 дни са за екстремен риск от пожари в България. "Трябва да бъдем изключително предпазливи с всички дейности, които осъществяваме не само в домомвете си, но и сред природата, да не използваме открит огън", призова главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", в петък.
Той отчете с една пета повече пожари през юли спрямо миналата година. Общо над 3500 пожара са гасили огнеборците през седмия месец на годината. Синоптиците прогнозират доста дълъг сух и горещ период с високи температури и през август.
Винарните дали милиони за оборудване ама за един дрон са нямали пари.
Всяка община трябва да има дрон с камери за ранно откриване на пожари. Пожара в началото се гаси бързо.
пълно е с подпалвачи!
Жалко за България, за хората, за горите и животните. Това е непоправима щета. Не знам какво още трябва са се случи.
Нищо добро не се случва в България. Ако се случваше, България нямаше да гори. А и съобщават че предстои нова гореща вълна.
Да съобщават за бедствия и човешка небрежност. Безхаберие. Държавата не може да се справи и се оправдава с човешка небрежност. И си гори, това е. Няма техника за пожарогасене по въздух. Не разбрах какво става със западната помощ, има ли ефект от нея.
Държавата не съществува като нормално понятие. Явява се само когато трябва да ни удари по джоба и Свободата ! Територията се разчиства с бързи темпове .............
