Беларуски опозиционер отново е в затвора, след като отказа да напусне страната

Наскоро освободеният беларуски опозиционер Николай Статкевич е отново в ареста, след като отказа да напусне страната, съобщават местни медии, цитирани от ДПА.
69-годишният бивш кандидат за президент е върнат в наказателната колония, където е бил затворен по-рано, съобщи днес беларуският портал "Наша Нива", който е базиран в чужбина.
В четвъртък, след разговори с американска делегация, беларуският лидер Александър Лукашенко нареди освобождаването на 52 затворници, които след това бяха отведени в Литва.
Статкевич обаче отказа да напусне Беларус. Видеозаписи показват как той седи с часове между граничните контролно-пропускателни пунктове и отказва да премине в Литва. Вечерта той е бил откаран от маскирани мъже на беларуска територия.
Статкевич се кандидатира срещу Лукашенко на президентските избори през 2010 г. Оттогава опозиционният политик получи няколко присъди.
През последните месеци Лукашенко многократно освобождава групи затворници, за да подобри отношенията си с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Правозащитници твърдят, че в Беларус все още има над 1000 политически затворници.
