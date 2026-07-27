Белгия е отчела най-много смъртни случаи в Европа по време на горещата вълна в края на юни, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, позовавайки се на данни на EuroMOMO - европейска мрежа, която сравнява нивата на смъртност в над 20 държави.
По данни на белгийския здравен институт Sciensano, по време на горещините в страната са регистрирани над 2000 смъртни случая повече от обичайното. Свръхсмъртността е достигнала 48%, което е значително по-високо от отчетеното във Франция (23%) и Нидерландия (13%), въпреки че и в двете държави температурите са били сходно високи.
Най-силно засегнати са били хората в по-бедните райони. Според специалиста по биостатистика Герт Моленбергс от университетите в Льовен и Хаселт съществуват съществени различия между Фландрия и Валония, като социално-икономическият фактор има важна роля.
"В голяма еднофамилна къща, заобиколена от зеленина, температурите са по-ниски, отколкото в малък апартамент, в който живеят много хора", обяснява той.
Дори ако вземем само регион Фландрия, в него са отчетени 31% смъртни случаи, което пак е повече от отчетеното във Франция и Нидерландия. Според Моленбергс това показва, че начинът, по който е застроена Белгия, също допринася за по-тежките последици от горещините.
Експертът отбеляза, че значение има и начинът, по който се анализират данните. Ако се разглежда само Северна Франция, броят на смъртните случаи са сходни с тези в Белгия. В южните и особено югоизточните части на Франция обаче смъртността почти не се е увеличила, тъй като тези региони са по-добре приспособени към продължителни високи температури.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.