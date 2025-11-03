Белгия инвестира спешно 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Властите в Белгия спешно ще осигурят 50 милиона евро за средства за противдействие на дронове, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. В последните дни бяха наблюдавани няколко случая на навлизане на дронове над военни обекти и летища в страната.
Според министъра на отбраната Тео Франкен тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава "като Русия". Той уточни, че не разполага с преки доказателства в тази посока, но според него всичко сочи натам.
Става дума за шпионаж, обобщи Франкен.
Медиите цитират оценката на журналиста Гаетан Поуис, специалист в областта на отбраната, според когото зоната, в която най-често тези дни се забелязват дронове, е ключова за НАТО. Той пояснява, че там се съхранява атомно оръжие на САЩ, с което в случай на необходимост може да бъдат въоръжени белгийските изтребители.
Белгийският експерт по отбраната Роже Хузен пояснява, че за засичането и противодействието на дронове е необходимо допълнително оборудване, което едва сега започва да се осигурява за големите летища и някои военни бази. По неговите думи безопасното сваляне на дронове, особено над гъсто населена държава като Белгия, е почти невъзможно. Хузен изразява очакване скоро в Европа да бъдат изпратени дронове камикадзе за удари по възлова инфраструктура, като по негово мнение най-застрашени в това отношение са балтийските и скандинавските държави.
Инцидентите с дронове зачестяват както в Германия, така и в съседните страни. Съвсем наскоро летище Бремен беше затворено. Снощи полицейски хеликоптер трябваше да бъде задействан над база на НАТО в Белгия, посочва "Шпигел".
Преди около месец изглеждаше, че Северна Европа – и особено Скандинавия – е в центъра на вниманието, но сега наблюденията на дронове донякъде се преместват на юг.
През уикенда над белгийската военна база "Клайне Брьогел", използвана от НАТО, бяха забелязани няколко дрона. Военните и полицията забелязаха снощи четири дрона, както съобщи белгийската информационна агенция Белга. Полицейски хеликоптер се опита да ги преследва, но след известно време те изчезнаха на север в посока Холандия.
И преди това на няколко пъти са били забелязвани дронове над военната база. През нощта "по-големи модели на по-голяма височина" не само са прелетели над военната база, но и са предприели действия срещу нея, написа белгийският министър на отбраната Тео Франкен в платформата "Екс". Според него е била използвана, неуспешно, апаратура за смущаване на комуникациите. "Хеликоптер и полицейски автомобили са преследвали един дрон, но са го изгубили след няколко километра."
Следващата седмица ще има среща с полицията, за да бъде анализирана заплахата и да се предприемат необходимите мерки, за да бъдат намерени и арестувани пилотите на дроновете, написа Франкен в събота.
НАТО препрати запитването за наблюденията на дронове към белгийските власти. "Шпигел" припомня, че базата Клайне Брьогел беше част от ежегодните маневри на НАТО за защита на територията на алианса с ядрени оръжия с около 2000 военни през октомври. Според непотвърдени информации, военновъздушната база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия.
Също така над летището в Антверпен в събота вечерта е забелязан дрон, както съобщи Белга, позовавайки се на полицията.
В Германия също е имало инцидент. Въздушният трафик на летището в Бремен е трябвало да бъде временно преустановен снощи заради дрон. Апаратът е бил забелязан около 19:30 ч. в непосредствена близост до летището, съобщи полицейски говорител в града. В резултат на това контролът на въздушното движение, в съгласие с федералната полиция, временно е преустановил излитанията и кацанията.
Въздушният трафик е бил възобновен около час по-късно. Според полицията все още не е ясно кой е управлявал дрона.
"Шпигел" отбелязва, че в петък вечерта полетите от основното летище в Берлин бяха преустановени за почти два часа, след като беше забелязан дрон. В началото на октомври полетите от летището в Мюнхен бяха временно преустановени по същата причина.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.