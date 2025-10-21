Белгия вече не е против заем за Украйна за сметка на руските резерви

Страните от ЕС, обсъждащи плана на Европейската комисия да използва замразени руски резерви, за да предостави на Украйна заем за репарации от 140 милиарда евро, успешно разрешиха основното си възражение. Белгия, която настояваше за гаранции за защита от правни и финансови рискове, вече не възнамерява да блокира инициативата на ЕК, съобщава "Политико".

В подготовка за тримесечната среща на върха на лидерите на ЕС в четвъртък посланиците на ЕС предварително се споразумяха за проекторезолюция, видяна от "Политико", с която се призовава Европейската комисия официално да представи предложение за заем, "основано на икономически обоснована европейска солидарност и споделяне на риска". Тази резолюция дава на ЕК "политическа зелена светлина", каза белгийски дипломат пред изданието. "Не се страхувам, че Белгия" ще създаде проблеми, потвърди дипломат от друга страна от ЕС.

Тъй като именно в Белгия се намира депозитарят Euroclear, където са замразени приблизително 185 милиарда евро руски резерви, властите на страната настояваха за гаранции от ЕС. Според плана на ЕК паричните остатъци по сметката в Euroclear на Банката на Русия, които се планира да бъдат освободени за Украйна, ще бъдат заменени от ангажименти на страните от ЕС да върнат средствата, ако е необходимо. Според белгийския дипломат в четвъртък страната му няма да се противопостави на решението ЕК да направи официално предложение.

Дори и след като това предложение бъде направено, ЕК ще се изправи пред няколко седмици сложни правни преговори с правителствата на блока, отбелязва "Политико". Приемането на фундаментално решение за подготовка на репарационния заем за Украйна преди срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин в Будапеща обаче се смята за важна стъпка за укрепване на позицията на Киев. Според друг дипломат от ЕС, "руснаците разчитат на нашата умора от войната, но репарационният заем би могъл да демонстрира на Русия, че Украйна ще бъде финансово жизнеспособна през следващите две до три години".

Без такъв заем Украйна е изправена пред бюджетен дефицит от 60 милиарда долара през следващите две години. Бил Браудър, който се бори с "мафиотската държава" на Путин от две десетилетия, наскоро заяви пред The Moscow Times, че е уверен, че ще бъде взето решение за отпускане на средствата. Европейците сега предоставят основната финансова помощ на Украйна, но парите им свършват, обясни Браудър: "Или британските, френските и германските данъкоплатци ще платят, или Путин. Мисля, че е много по-лесно да се обясни на хората в Германия, Франция и Обединеното кралство, че Путин ще плати, отколкото да се вдигат данъците."

Ден преди това президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард подкрепи плана на ЕК. ЕЦБ многократно се е противопоставяла на конфискацията на руските резерви, опасявайки се от негативното въздействие, което подобен ход би оказал върху доверието в еврото и стабилността на финансовата система. Според Лагард е важно ЕС да действа съвместно с други западни страни, където руските активи са замразени, и те да предприемат подобни мерки. Обединеното кралство и Канада вече обявиха съгласието си за това. Администрацията на САЩ обаче информира европейските си партньори, че в момента не възнамерява да се присъедини към инициативата.

Ако на срещата на върха на лидерите на ЕС в четвъртък бъде постигнато политическо споразумение, ЕК планира да започне формализирането на правния механизъм за прехвърляне на активи на Украйна, като първите средства ще бъдат отпуснати до второто тримесечие на 2026 г.