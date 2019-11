Белград замеси България в шпионски скандал с руски привкус

Белград отново замеси България в шпионски скандал на сръбска територия. Влиятелният депутат Милован Дрецун, който е председател на парламентарната комисия за Косово и Метохия, публично обвини България, че провежда хибридни атаки в Сърбия.

Само преди няколко месеца същият депутат каза, че екип от разузнавачи, сред които и българи, се опитва да блокира постигането на споразумение между Косово и Сърбия и работи срещу интересите на Белград.

Сега западната ни съседка се тресе от скандал, след като в социалните мрежи се появи видео, в което се вижда как руски разузнавач дава пари на предполагаем високопоставен сръбски държавен служител.

Руснакът бе разпознат като бившия заместник-военен аташе Георгий Клебан, който е сътрудник на ГРУ. Името на сръбския представител не е публично известно, но се предполага, че е представител на местните служби. Сръбската агенция за сигурност и информация (БИА) потвърди автентичността на записа, съобщи държавната агенция Танюг.

Видеото се появи в Youtube на 17 ноември и е снимано в белградския квартал "Земун“.

Според Милован Дрецун има връзка между записа и неотдавнашната реакция в България във връзка с участието на зенитно-ракетни системи С-400 в съвместно руско-сръбско военно учение. В потвърждение на теорията си обаче той цитира позиция на българската неправителствена организация Атлантически съвет, която по-никакъв начин не може да се смята за официална. България дори безпроблемно пусна самолетите с ракетите С-400 да прелетят над страната на път за Сърбия и обратно.

"Това е неразделна част от хибридна операция, обвързана с пристигането на руския президент Владимир Путин“, добави депутатът.

Путин се очаква в Сърбия в началото на декември.

Според Дрецун в Северна Македония има разузнавателен център, откъдето българското и хърватското разузнаване провеждат операции срещу страната му.

Доказателство за това бил и пуснатият запис, който Дрецун свърза с български разследващ журналист без да посочва конкретно име.

Именно българският журналист Христо Грозев, който е част от разследващия сайт Bellingcat, съобщи в профила си в Туитър през уикенда, че клипът, пуснат в Youtube, показва зам.-военния аташе Георгий Клебан в руското посолство в Белград да се среща със сръбски агент.

Той посочи, че използвал софтуер на Майкрософт“ за лицево разпознаване, за да идентифицира руснака, който носи черно кожено яке.

The first two photos are screenshots from the surveillance video, the latter two - from open-source photographs at Embassy events. pic.twitter.com/iR0WPKpzr3