Белият дом ограничи достъпа на журналисти

Белият дом ограничи достъпа на акредитирани журналисти до офиса на прессекретаря на президента и други високопоставени служители, съобщава Ройтерс.

В петък е издаден нов регламент, ограничава възможността на акредитираните журналисти да имат свободен достъп до офисите на прессекретаря Каролайн Левит и други водещи комуникационни служители в Западното крило, близо до Овалния кабинет.

Меморандумът на Съвета за национална сигурност забранява на журналистите да влизат в стая 140, известна като “Горен пресцентър“ (Upper Press), без предварително уговорена среща.

Посочената причина е необходимостта за защита на потенциално чувствителна информация. В документа се казва, че промяната влиза в сила незабавно.

Досега акредитираните журналисти можеха да влизат в стая 140, която се намира на няколко метра от Овалния кабинет, без предварително предупреждение, за да разговарят с Левит, нейния заместник Стивън Чюнг и други висши служители.

"Някои репортери бяха хванати да записват тайно видео и аудио в нашите офиси, както и да снимат чувствителна информация без разрешение,“ написа Чюнг в публикация в X (бивш Twitter), добавяйки, че някои журналисти са навлизали в ограничени зони или са подслушвали частни срещи при закрити врата.

“Министри редовно идват в нашия офис за лични срещи, само за да бъдат изненадани от репортери, чакащи пред вратите ни,“ добави той.

Журналистите все още ще имат достъп до друга зона, където работят говорителите на по-ниско ниво, се казва още в меморандума.

Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, която представлява журналистите, отразяващи дейността на Белия дом, заяви, че новите ограничения ще възпрепятстват способността на репортерите да задават въпроси, да осигуряват прозрачност и да държат правителството отговорно.

“Асоциацията на кореспондентите в Белия дом категорично се противопоставя на всякакви опити да се ограничи достъпът на журналистите до зони в комуникационния отдел на Белия дом, които отдавна са били отворени за събиране на новини, включително офиса на прессекретаря,“ заяви Уейджа Дзян, настоящ президент на организацията.

Администрацията на бившия президент Бил Клинтън обяви подобна мярка през 1993 г., но по-късно я отмени след бурна критика.

Администрацията на Доналд Тръмп преди няколко месеца премахна Reuters, Associated Press и Bloomberg News от постоянния “пул“ журналисти, които отразяват президента, въпреки че на тези медии все още се позволява да участват епизодично.

Ходът на Белия дом следва ограничения, въведени по-рано този месец за репортерите до Пентагона. Журналистите бяха призовани да подпишат декларация, че ще съгласуват предварително всяка информация, която смятат да публикуват за работата на Министерството на войната.

Поне 30 медии, включително Reuters, отказаха да приемат ограниченията на Пентагона, изтъквайки, че те представляват заплаха за свободата на пресата и за способността на журналистите да извършват независима работа по събиране на информация.