Белодробните болести и алергиите при децата зачестяват, а рехабилитация за тях няма

Съвременният начин на живот в градовете, замърсеният въздух, климатичните промени, нездравословното хранене, стресът и други фактори водят до повишена честота на респираторните инфекции и алергиите, особено при децата. В същото време възможностите за профилактика и продължително възстановяване за деца, а и за възрастни с хронични белодробни заболявания са ограничени и са основно за сметка на семейния бюджет. Липсват финансирани с обществени средства програми въпреки добрите условия, които страната ни предлага за климатолечение, балнеолечение, морелечение. Това бяха част от темите, засегнати на 12-тия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

Част от държавните санаториуми за белодробни заболявания при децата са закрити, в останалите не навсякъде условията са добри и липсва клинична пътека или друг вид програма за възстановяване.

“Климатичните промени, природни феномени като горещи вълни, суши, наводнения, урагани, пожари, замърсеният въздух в големите градове и удължаването на поленовия сезон водят до повишена честота на алергични заболявания, тяхното обостряне и честото боледуване от респираторни инфекции. Доказано е, че взаимодействието с въздушните замърсители прави полените по-агресивни и те провокират пристъп на бронхиална астма“, обясни доц. Снежина Лазова, детски пулмолог от медицински център InSpiro и преподавател в Медицинския университет в София.

Децата са най-уязвими на вредните ефекти на мръсния въздух, защото са с повишена дихателна чистота, по-активни са и играят повече навън. Редица проучвания доказват, че животът на децата в урбанизирана среда е независим рисков фактор за развитието на инфекции в ранна детска възраст, което води до повишена честота на хронични белодробни заболявания и в зряла възраст.

“Негативните фактори, които водят до повишено боледуване на децата и повишен риск от развитие на бронхиална астма са обитаване на помещения с влага, живот в урбанизирана среда близо до интензивен трафик, експозиция на тютюнев дим, чест контакт с респираторни патогени, посещение на детско заведение. Докато протективните фактори са сравнително малко: живот в малки населени места, пребиваването в озеленени райони, райони с чист въздух и подходящ климат, както и кърменето с продължителност над 6 месеца. Живеейки в големите градове сме изложени на голям риск още преди раждането си и затова се наблюдава постоянна тенденция на увеличаване на честотата на алергичните заболявания при деца и възрастни. Дори възрастни, които никога не са били алергични, в зряла възраст развиват алергични заболявания“, каза доц. Лазова.

Тя посочи, че това поражда много въпроси у родителите как да излязат от порочния кръг на постоянни респираторни инфекции и обострящи се алергии. По думите ѝ много важен е комплексният подход, който включва както климатотерапия и санаториално лечение, така и правилен хранителен режим, здравословен сън, по-малко време прекарано пред екраните, закалителни процедури и др.

С доказано ползотворен ефект е извеждането на децата с хронично белодробно заболяване от агресивната среда и излагането им на умерено слънце, солен морски или планински и горски въздух. “За да има положителен ефект от подобни мерки обаче една седмица не е достатъчна“, коментира доц. Лазова и допълни, че са нужни 2 седмици и дори месец за оптимални резултати. Това води до разреждане на инфекциите и астматичните пристъпи при децата.

Едно от местата в България с доказано благотворен климат за хората с хронични белодробни болести и често боледуващи от респираторни инфекции е курортът Свети Влас заради съчетанието между планински и морски климат. В миналото там е имало детски санаториум с 400 места, но той е закрит. В наши дни пулмолозите продължават да препоръчват курорта на своите пациенти и се организират летни лагери за деца с астма, където наред с климатолечението се провеждат обучения за по-добър контрол на заболяването, двигателна активност и др.

“Родителите търсят едни добри условия, в които да пребивават децата им, провеждайки санаториално лечение и когато питат къде да отидем на санаториум, какво да направим за нашите деца, те се сблъскват с един конфликт: намират медицинско лечебно заведение, но всъщност не намират необходимите условия, в които да се чувстват добре с децата си. Така че има какво да се направи по този въпрос, защото пациенти и родители търсят такъв продукт“, посочи доц. Лазова.

“България е страшен длъжник на децата с белодробни заболявания“, коментира пред Mediapool д-р Татяня Ангелова, водещ специалист по физикална и рехабилитационна медицина и експерт към Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

По думите ѝ има неразбиране от страна на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) относно необходимостта и ползите от това да се създаде клинична пътека за възстановяване на деца след респираторни инфекции и астматици. От Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация са водили такива разговори с институциите, но без успех. И до днес НЗОК не заплаща по клинични пътеки за рехабилитация на белодробни заболявания.

“Рехабилитацията излиза 7 пъти по-евтино от активното лечение“, посочи д-р Ангелова.

Тя описа омагьосания кръг, в който влизат много семейства на деца, страдащи от хронични белодробни заболявания: “Трябва да се мисли държавнически. Не трябва да се смята, че е голям броят на болните и ще се увеличи разходът, ако се направи клинична пътека за възстановяване, а напротив - че разходдът ще се намали чрез инвестиция в профилактика. Представете си едно дете, което е направило астматичен пристъп и което влиза в болница. То от вратата трябва да започне със системите, с лекарствата, с кортикостериоидите. То излиза стабилизирано донякъде, прибира се вкъщи и пак наново започва всичко: вижда се с деца в училище и детска градина, започват вирусни инфекции, започват пристъпите“.

Д-р Ангелова даде пример, че в миналото много хора са се преселили заради децата си да живеят в Сандански заради лечебния климат. “Но и там детският санаториум не се дострои и реално няма клинична пътека за възстановяване на деца след белодробни инфекции и астамитици“, коментира тя.

В същото време редица проучвания показват, че след преминато санаториално лечение процентът на боледуващите през зимата е много по-малък. “Имаше едно голямо проучване в болницата за рехабилитация в Овча Купел каква е ползата от балнеолечението при бъбречно болните. Голяма част от тях не влизат зимата за активно лечение, когато идват редовно на балнеолечение. Но тогава програмата беше 20 дни, а не 7 дни. Няма рехабилитация от 7 дни в света. Има проучвания, че докъм десетия-дванайстия ден организмът се адаптира към новата среда и чак след това започва да трупа енергия за възстановяване на здравето. На децата трябва да се осигурят поне 18 дни балнеолечение“, коментира е д-р Ангелова.

В същото време по данни на Министерството на туризма средният престой на туристите в българските балнео и СПА курорти е от 2-3 нощувки.

Научно проучване на Европейската СПА асоциация отпреди няколко години показва, че най-често балнеокурортите в други държави се посещават именно от хора с белодробни заболявания, докато у нас такива програми и съответно статистика изобщо липсва.