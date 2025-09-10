Белодробните болести и алергиите при децата зачестяват, а рехабилитация за тях няма

Съвременният начин на живот в градовете, замърсеният въздух, климатичните промени, нездравословното хранене, стресът и други фактори водят до повишена честота на респираторните инфекции и алергиите, особено при децата. В същото време възможностите за профилактика и продължително възстановяване за деца, а и за възрастни с хронични белодробни заболявания са ограничени и са основно за сметка на семейния бюджет. Липсват финансирани с обществени средства програми въпреки добрите условия, които страната ни предлага за климатолечение, балнеолечение, морелечение. Това бяха част от темите, засегнати на 12-тия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.
Част от държавните санаториуми за белодробни заболявания при децата са закрити, в останалите не навсякъде условията са добри и липсва клинична пътека или друг вид програма за възстановяване.
“Климатичните промени, природни феномени като горещи вълни, суши, наводнения, урагани, пожари, замърсеният въздух в големите градове и удължаването на поленовия сезон водят до повишена честота на алергични заболявания, тяхното обостряне и честото боледуване от респираторни инфекции. Доказано е, че взаимодействието с въздушните замърсители прави полените по-агресивни и те провокират пристъп на бронхиална астма“, обясни доц. Снежина Лазова, детски пулмолог от медицински център InSpiro и преподавател в Медицинския университет в София.
Децата са най-уязвими на вредните ефекти на мръсния въздух, защото са с повишена дихателна чистота, по-активни са и играят повече навън. Редица проучвания доказват, че животът на децата в урбанизирана среда е независим рисков фактор за развитието на инфекции в ранна детска възраст, което води до повишена честота на хронични белодробни заболявания и в зряла възраст.
“Негативните фактори, които водят до повишено боледуване на децата и повишен риск от развитие на бронхиална астма са обитаване на помещения с влага, живот в урбанизирана среда близо до интензивен трафик, експозиция на тютюнев дим, чест контакт с респираторни патогени, посещение на детско заведение. Докато протективните фактори са сравнително малко: живот в малки населени места, пребиваването в озеленени райони, райони с чист въздух и подходящ климат, както и кърменето с продължителност над 6 месеца. Живеейки в големите градове сме изложени на голям риск още преди раждането си и затова се наблюдава постоянна тенденция на увеличаване на честотата на алергичните заболявания при деца и възрастни. Дори възрастни, които никога не са били алергични, в зряла възраст развиват алергични заболявания“, каза доц. Лазова.
Тя посочи, че това поражда много въпроси у родителите как да излязат от порочния кръг на постоянни респираторни инфекции и обострящи се алергии. По думите ѝ много важен е комплексният подход, който включва както климатотерапия и санаториално лечение, така и правилен хранителен режим, здравословен сън, по-малко време прекарано пред екраните, закалителни процедури и др.
С доказано ползотворен ефект е извеждането на децата с хронично белодробно заболяване от агресивната среда и излагането им на умерено слънце, солен морски или планински и горски въздух. “За да има положителен ефект от подобни мерки обаче една седмица не е достатъчна“, коментира доц. Лазова и допълни, че са нужни 2 седмици и дори месец за оптимални резултати. Това води до разреждане на инфекциите и астматичните пристъпи при децата.
Едно от местата в България с доказано благотворен климат за хората с хронични белодробни болести и често боледуващи от респираторни инфекции е курортът Свети Влас заради съчетанието между планински и морски климат. В миналото там е имало детски санаториум с 400 места, но той е закрит. В наши дни пулмолозите продължават да препоръчват курорта на своите пациенти и се организират летни лагери за деца с астма, където наред с климатолечението се провеждат обучения за по-добър контрол на заболяването, двигателна активност и др.
“Родителите търсят едни добри условия, в които да пребивават децата им, провеждайки санаториално лечение и когато питат къде да отидем на санаториум, какво да направим за нашите деца, те се сблъскват с един конфликт: намират медицинско лечебно заведение, но всъщност не намират необходимите условия, в които да се чувстват добре с децата си. Така че има какво да се направи по този въпрос, защото пациенти и родители търсят такъв продукт“, посочи доц. Лазова.
“България е страшен длъжник на децата с белодробни заболявания“, коментира пред Mediapool д-р Татяня Ангелова, водещ специалист по физикална и рехабилитационна медицина и експерт към Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.
По думите ѝ има неразбиране от страна на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) относно необходимостта и ползите от това да се създаде клинична пътека за възстановяване на деца след респираторни инфекции и астматици. От Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация са водили такива разговори с институциите, но без успех. И до днес НЗОК не заплаща по клинични пътеки за рехабилитация на белодробни заболявания.
“Рехабилитацията излиза 7 пъти по-евтино от активното лечение“, посочи д-р Ангелова.
Тя описа омагьосания кръг, в който влизат много семейства на деца, страдащи от хронични белодробни заболявания: “Трябва да се мисли държавнически. Не трябва да се смята, че е голям броят на болните и ще се увеличи разходът, ако се направи клинична пътека за възстановяване, а напротив - че разходдът ще се намали чрез инвестиция в профилактика. Представете си едно дете, което е направило астматичен пристъп и което влиза в болница. То от вратата трябва да започне със системите, с лекарствата, с кортикостериоидите. То излиза стабилизирано донякъде, прибира се вкъщи и пак наново започва всичко: вижда се с деца в училище и детска градина, започват вирусни инфекции, започват пристъпите“.
Д-р Ангелова даде пример, че в миналото много хора са се преселили заради децата си да живеят в Сандански заради лечебния климат. “Но и там детският санаториум не се дострои и реално няма клинична пътека за възстановяване на деца след белодробни инфекции и астамитици“, коментира тя.
В същото време редица проучвания показват, че след преминато санаториално лечение процентът на боледуващите през зимата е много по-малък. “Имаше едно голямо проучване в болницата за рехабилитация в Овча Купел каква е ползата от балнеолечението при бъбречно болните. Голяма част от тях не влизат зимата за активно лечение, когато идват редовно на балнеолечение. Но тогава програмата беше 20 дни, а не 7 дни. Няма рехабилитация от 7 дни в света. Има проучвания, че докъм десетия-дванайстия ден организмът се адаптира към новата среда и чак след това започва да трупа енергия за възстановяване на здравето. На децата трябва да се осигурят поне 18 дни балнеолечение“, коментира е д-р Ангелова.
В същото време по данни на Министерството на туризма средният престой на туристите в българските балнео и СПА курорти е от 2-3 нощувки.
Научно проучване на Европейската СПА асоциация отпреди няколко години показва, че най-често балнеокурортите в други държави се посещават именно от хора с белодробни заболявания, докато у нас такива програми и съответно статистика изобщо липсва.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Колко са различни половете. Малката коконка, колко е хубава! Бе животът си върви, напреки на наште философии. Да живей младостта и красотата!