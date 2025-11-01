Берлинското летище блокира за два часа заради дронове

Полетите на летище "Берлин-Бранденбург" бяха временно спрени в петък вечерта, след като в района бяха забелязани неидентифицирани дронове, предаде АФП.
Движението бе прекъснато между 20:08 и 21:58 часа, а десетки кацащи самолети бяха пренасочени към други германски градове. Местната полиция е изпратила изпратила хеликоптер и патрулна кола, за да се справи с дрона. Патрулната кола е успяла да види устройството, но не е могла да идентифицира оператора му.
Германските политици многократно са предупреждавали за нарастващата заплаха, представлявана от дроновете, след серия от нахлувания на неидентифицирани самолети в летища и чувствителни военни обекти тази година.
През последните месеци имаше информация за множество прелитания на дронове над военни бази, индустриални обекти и друга критична инфраструктура в Германия. В началото на октомври дронове, забелязани над Мюнхен (Южна Германия), два пъти доведоха до затварянето на летището в града.
Дронове бяха забелязани и над летища и военни обекти в Дания и Норвегия, като подозрението пада и върху Москва, която отрича всякакво участие.
"Все още не сме сигурни, но значителна част от тези действия вероятно са организирани от Русия“, заяви канцлерът Фридрих Мерц в началото на октомври пред ARD, визирайки инцидентите в Мюнхен и на летището в Копенхаген в края на септември.
Той осъди "опитите за шпионаж и дестабилизация“ и уточни, че Германия следи отблизо руския "призрачен флот" в Балтийско море, който заподозрян в организирането за пускането на тези дронове.
Германското правителство започна преглед на законите, регулиращи безопасността на въздушния транспорт в страната, през октомври. Целта е да се позволи на германските военни, а не само на полицията, да свалят дронове.
В същото време Европейската комисия иска да създаде "стена срещу дроновете“, която да заработи напълно до 2027 г., но този проект е посрещнат със скептицизъм от някои държави членки.
