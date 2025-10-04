"Без данък "корупция". София няма да се огъне пред рекета". Терзиев призова столичани за подкрепа в кризата с чистенето

“София няма да се огъне пред рекета“, каза кметът на София Васил Терзиев за кризата са сметосъбирането в столичните квартали “Люлин“ и “Красно село“.

Общината ще разчита на техниката и хората на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което оперира завода за боклуците на София.

Терзиев обясни през личния си профил във “Фейсбук“, че от неделя общината въвежда “кризисна организация за сметопочистването в "Люлин“ и "Красно село“.

“Правим тази извънредна стъпка, защото единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната, а “Софекострой“ отказа любезно, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас. Ако се поддадем на този натиск, ако подпишем неизгодните договори, домакинствата ще плащат такса смет, обложена с данък корупция. Няма да допуснем това“, посочи Терзиев.

Той каза, че общината е мобилизирала целия ресурс на общината - хора, техника, дружества. Сметоизвозването ще бъде осигурено.

“Осъзнаваме, че може да има неудобства, и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Работим в тясна координация с екипите на двата района, възложили сме граничните улици да бъдат поети от фирмите, които обслужват съседните райони. Призовавам всички за мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно ще устоим“, посочи Терзиев.

"Опит за обир"

Той обясни пред БНТ, че в момента двата района се почистват за 144 лева на тон, а получената оферта е за над 400 лева.

По думите му такса смет ще скочи 10 пъти, ако приеме офертата.

"Това е опит за обир. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат", каза Терзиев.

"София още не е превзета и това е битката на всеки един свободен софиянец", посочи той.

"Д" като фалит

Той коментира, че лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски не е човекът, който да обяснява проблемите на София.

"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него", каза столичният кмет. "Хамид Хамид (ДПС-Ново начало) да ми обяснява как щял да освобождава София? От какво? От правото на избор, от малкото свобода, която ни е останала? От желанието ни за по-добър живот, от това да не са ни емигранти децата, от това ли ще ни освобождава? Това показва, че София не е превзета. Отговорност на гражданите е да не позволяват това нещо да се случи", каза още кметът на София.

Как се стигна до тук?

След криминален случай с подпалени камиони дружеството остана единствено в надпреварата за почистването на тази част от града, а ценовата му оферта е над 3 пъти по-висока от прогнозната стойност, определена от общината.

В същото време договорът с настоящия чистач на тези два района - "Зауба" на Румен Гайтански – Вълка, изтича в събота. Общината поиска да възложи работата на друго свое дружество "Софекострой".

За разлика от резервния вариант в лицето на Столичното предприятие за третиране на отпадъците тази фирма се занимава със сметопочистване - в "Красна поляна". Още в четвъртък неофициално се разбра, че "Софекострой" е отказало заради липса на техника (то има няколко камиона, а "Люлин" и "Красно село" сега се обслужват с над 50).

