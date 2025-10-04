 Прескочи към основното съдържание
"Без данък "корупция". София няма да се огъне пред рекета". Терзиев призова столичани за подкрепа в кризата с чистенето

"Д" като фалит. София още не е превзета"

Кметът на София Васил Терзиев очаква помощ от столичани, сн. БГНЕС
“София няма да се огъне пред рекета“, каза кметът на София Васил Терзиев за кризата са сметосъбирането в столичните квартали “Люлин“ и “Красно село“.
 
От утре общината сама ще чисти двата района, след като обяви, че няма да подпише договор с новия потенциален чистач на "Люлин" и Красно село". Това е консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманитидис – Таки.  
 
Общината ще разчита на техниката и хората на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което оперира завода за боклуците на София. 
 
 
Терзиев обясни през личния си профил във “Фейсбук“, че от неделя общината въвежда “кризисна организация за сметопочистването в "Люлин“ и "Красно село“. 
 
“Правим тази извънредна стъпка, защото единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната, а “Софекострой“ отказа любезно, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас. Ако се поддадем на този натиск, ако подпишем неизгодните договори, домакинствата ще плащат такса смет, обложена с данък корупция. Няма да допуснем това“, посочи Терзиев.
 
Той каза, че общината е мобилизирала целия ресурс на общината - хора, техника, дружества. Сметоизвозването ще бъде осигурено. 
 
“Осъзнаваме, че може да има неудобства, и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Работим в тясна координация с екипите на двата района, възложили сме граничните улици да бъдат поети от фирмите, които обслужват съседните райони. Призовавам всички за мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно ще устоим“, посочи Терзиев. 
 
"Опит за обир"
 
Той обясни пред БНТ, че в момента двата района се почистват за 144 лева на тон, а получената оферта е за над 400 лева.
 
По думите му такса смет ще скочи 10 пъти, ако приеме офертата. 
 
"Това е опит за обир. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат", каза Терзиев. 
 
"София още не е превзета и това е битката на всеки един свободен софиянец", посочи той.
 
"Д" като фалит
 
Той коментира, че лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски не е човекът, който да обяснява проблемите на София.
 
"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него", каза столичният кмет.
 
"Хамид Хамид (ДПС-Ново начало) да ми обяснява как щял да освобождава София? От какво? От правото на избор, от малкото свобода, която ни е останала? От желанието ни за по-добър живот, от това да не са ни емигранти децата, от това ли ще ни освобождава? Това показва, че София не е превзета. Отговорност на гражданите е да не позволяват това нещо да се случи", каза още кметът на София.
 
 
 
Как се стигна до тук?
 
До тази ситуация се стигна, след като общината обяви, че няма да подпише договор с новия потенциален чистач на "Люлин" и Красно село". Това е консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманитидис – Таки.
 

След криминален случай с подпалени камиони дружеството остана единствено в надпреварата за почистването на тази част от града, а ценовата му оферта е над 3 пъти по-висока от прогнозната стойност, определена от общината.
 
В същото време договорът с настоящия чистач на тези два района - "Зауба" на Румен Гайтански – Вълка, изтича в събота. Общината поиска да възложи работата на друго свое дружество "Софекострой".
 
За разлика от резервния вариант в лицето на Столичното предприятие за третиране на отпадъците тази фирма се занимава със сметопочистване - в "Красна поляна". Още в четвъртък неофициално се разбра, че "Софекострой" е отказало заради липса на техника (то има няколко камиона, а "Люлин" и "Красно село" сега се обслужват с над 50).
 
*Очаквайте подробности.

Ключови думи

Красно село Люлин Васил Терзиев сметосъбиране
21 коментара

  1. Fireball
    #21
    Отговор на коментар #18

    Ъхъ, популизъм, да. Хайде сега обяснете как заради посочените "много високи изисквания" сметката се вдига 300%. Може би инфлацията е толкова, заплатите на персонала са скочили тройно,горивото също? Таки, познах те!

  2. F16
    #20

    Като не ви харесва кмета, харесвайте си Таки и Пеевски

  3. F16
    #19

    Кметът е бизнесмен, да приемем че е успешен , има опит и рутина, подготвен е, и не е мутра. Защо да не получи финансиране по ПВУ.

  4. xa_poznai
    #18
    Отговор на коментар #12

    В други медии, които не са в кръга Прокопиев хората са намерили обяснението - заложени са много високи изисквания, цените няма да се актуализират с инфлацията, предвидени са колосални санкции за дребни нарушения и вероятни още други капани за оказване на натиск. За да отговорят на тези изисквания, компаниите са свили участието си и са повишили цените за да покрият рисковете. Или с други думи кмета иска най-доброто в света, но не е готов да плати за него... Как ще се развие сагата не е ясно, но посоката

  5. ABV
    #17

    За сметка на това, частните фирми на терZZиев първи получиха финансиране от аZZен VaZZилев по плана за възтановяване...

  6. F16
    #16

    В случая кмета по скоро е прав. Посочил е ясно проблема, приел е кризисни мерки за решаването му. Това е кметската постъпка и по скоро заслужава уважение.

  7. ABV
    #15

    Досега чедото на дс само хленчи, като ощипано моме. Ако не е в състояние да решава проблемите на града да си ходи за да дойде на негово място някой, който може!

  8. xa_poznai
    #14

    "Направихме най-добрия търг"! Скоро чухме тези думи. За "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" няма нито един участник - е това е заговор, няма как мафията да не иска да ограби софиянци, значи е заговор, не е некадърност и бездарие! Най-добрия търг! Фирмата с подпалени камиони много се е уплашила и за това ще чисти един от участъците, но явно едва ли може да поеме цяла София, за това ще служи като "спасителен пояс" и театрална основа за пърформанси и "борба".

  9. ABV
    #13

    Внучето на ДС се оказа по некадърен от всичките си предшественици... За да разберете колко е трудно това погледнете състоянието на жълтите павета, след като няколко пъти бяха пренареждани.

  10. F16
    #12

    Красно село и Люлин нямат обслужване от днес, от 180 на 400 лв на тон е много. Може би това наистина е рекет. Бандитите обслужват боклука, така е и в другите страни.

