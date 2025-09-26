Без книжка и без работа: Пореден случай на фалшиво положителен тест за наркотици

За пореден случай на пострадал от фалшиво положителен тест за наркотици разказа Нова телевизия. Александър Павлов останал без книжка, без работа и чакал осем месеца, за да излезе резултатът от кръвната му проба, който се оказал отрицателен. През това време му се наложило да напусне работата си като доставчик на храна, защото нямало как да работи без книжка.

Тест в продължение на половин час

Павлов разказа, че бил спрян от полицаи в началото на януари. Бил му направен тест за алкохол, който бил отрицателен. След това полицаите го проверили и за наркотици. По негови думи служителите го накарали да търка в продължение на половин час тампона за взимане на проба от устата.

"Може би над 35 минути съм търкал теста в устата си – под език, над език, смучене. По техните думи – да посинее тестът", разказа мъжът.

След това той не видял как полицаят поставя пробата в касетата на теста. Резултатът бил положителен за амфеатмин. Павлов бил задържан в ареста на Шесто РПУ в София за 24 часа. Той си направи тест в частна лаборатория. Тези резултати обаче не се зачитат от разследващите.

Осем месеца по-късно той получил обаждане от разследващ полицай, че пробата му е излязла. В крайна сметка книжката му е върната.

За пореден път

Проблемът с фалшиво положителните тестове е от години. Той стана особено явен след като през 2023 г. бяха приети поправки в НК, които позволяват отнемане на автомобилите на пияни и дрогирани шофьори. Тази промяна, макар според МВР да е ефективна, бе въведена без абсолютно никаква подготовка. И тогава, и сега пробите се обработват само в четири лаборатории – във ВМА в София и Варна, в МВР-болница и в Института по криминалистика. Тъй като лабораториите са затрупани с пробите от цялата страна, има голямо забавяне.

От почти две години МВР обещава да изгради нови четири лаборатории – при областните дирекции във Варна, Бургас, Пловдив и Плевен. И досега обаче те не работят. По информация на Mediapool силовото ведомство се надява, че от началото на следващата година звената ще са оборудвани с техника и ще имат назначен персонал, т.е. може и да заработят в рамките на няколко месеца.