"Без крале": Масови анти-Тръмп демонстрации в САЩ (снимки)

В стотици градове в САЩ в събота се проведоха демонстрации срещу президента Доналд Тръмп. Вторият национален протест под наслов "Без крале" се обяви срещу авторитарната политика на Тръмп, информира ДПА.
До средата на съботния ден организаторите заявиха, че милиони хора са взели участие в мирните демонстрации, провели се в повече от 800 американски града.
Според американската телевизия CNN провелите се в САЩ протести през уикенда са били 2500.
В Ню Йорк десетки хиляди се събраха по улиците до обяд. Протести имаше и в столицата Вашингтон, както и в Бостън, Атланта, Чикаго, Лос Анджелис и много други градове. В Питсбърг, Пенсилвания, хиляди хора излязоха по улиците, съобщи репортер на ДПА.
Митинги са се провели в по-малки градове като Бетезда в района на Вашингтон и окръг Сарасота във Флорида.
На уебсайта на "Без крале" се твърди, че администрацията на Тръмп "изпраща маскирани агенти" по улиците на САЩ, тероризира общности и арестува хора без издадени заповеди.
Организаторите на протестите също така обвиняват президента, че застрашава изборите, премахва здравните и екологични мерки и позволява на милиардерите да печелят, докато много семейства се борят с нарастващите режийни разходи.
"Президентът смята, че управлението му е абсолютно, но в Америка нямаме крале", заявяват протестиращите.
В средата на юни за първи път се проведоха протести под наслова "Без крале", в които участие взеха няколко милиона души.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Възходътъ на венсеремосите - мурзилки по света беше залят с леден душ хахаха треперете венсеремоси- краят е близо.
'айде, бе, шарлатани. Къде сте, бе, лумпени? Няма ви на улицата! Вижте янките как протестират. А вие? Май започна да ви харесва Бойко Велики и Прасчо Магнитски? Или....... ;)
Защо да ги прати - колко пъти тези ш.... са били на протест; начинът им на действие - подлост, насилие и безочие
Умишлено или не,медиите не споменават нищо за местното население - индианците !
Гледам и тук няколко педа///лчета и джендЪрчета са се изцепили. Пратете боко и свинята на протестите, може Тръмп таогава да ги забележи...
Демократично-пазарна медицина в България. Наложена от враговете на Тръмп! Рискована операция без счупване, за да се вземат едни пари. "За жалост съм виждал СТОТОЦИ подобни случаи" Видео. https://www.facebook.com/watch?v=787717840437732
доналд ще завърши овалян в катран и перушина.
Зоологическата градина протестира срещу Тръмп :/
Джефри Епстийн го няма, но другаря neдофuл nyтю ще се погрижи и ще докара в Будапеща няколко млади русначета да ги милвате
По-скоро трябва да е "Без диктатори", че е тръгнал по този път