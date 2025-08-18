Без Крим и НАТО. Тръмп иска Зеленски да приеме условията на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски oт своя страна каза, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да а принудят Русия да сключи мирно споразумение, докато Тръмп
"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон.
"И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир".
Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом.
По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).
Зеленски и европейски лидери заминават днес за Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, посочва Франс прес.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Надявам се ми е последното изкушение за участи във форума по темата Тръмп, Путин Украйна. МП е едностранчива, манипу...латива в заглавия и изложение, единствено само и само да удари Тръмп. Участниците не са на ниво, заяждане, обидни епитети, ниски страсти и малко мисъл. Слушам по темата различни мнения по телевизията, чета в пресата, др. сайтове и се получава нещо различно. Така ЧЕ НЕ СИ СТРУВА!
Иди кажи на майките на 1 милион могилизирани че не е истинска война, глупава маймуно. За украинците дори няма да споменавам, изродите като теб няма да се трогнат от десетките хиляди избити мирни жители само в Мариупол, в собствения им град от орки нашественици, но ще дойде момента в който мръсната ти, кална, малка и черна пародия на душичка ще отговаря пред по-висши сили защо смърди на зло.
Къде се скриха т. нар. гаранти за териториалната цялост на Украйна по Будапещенското споразумение?
Или то вече не е в сила? Ако няма гаранция, Украйна, ако се управлява от украинци, би могла да последва примера на Израел - да се въоръжи с ядрена триада. А след или съвместно и заедно с нея и Турция, Полша, Скандинавските държави... И така ще се пазят сами от когото преценят...
Можеш да се разкараш към ПИК, там коментиращите са точно на нивото ти - малоумник до бавноразвиващия се, и отрепка до утайката.
Фактурата от срещата между Лул и Побъркан искат да плати Украйна!
Представете си огромния, жилав, месест и насочен директно към оранжевата перука среден пръст, който комитетът, определящ Нобеловата награда за мир ще покаже на Тръмп.
Путлер искал целия Донбас. Това може да стане само с цената на мноооого руска кръв! И пак не е сигурно! ;)
Има един малък проблем. Нобеловата награда се учредява в Европа, а не в Раша.
Интересно, дали са се целували и държали за ръцете в Крайслера Тръмпин и путлер? А иначе с чужда пита помен да прави е характерно за клоуна, който по съвместителство е и президент на САЩ.
Америка има два начина да се спаси от унижението, единият е справедлив, другият е по бързата процедура, съответно разследване и затвор, или куршум за Тръмп.
