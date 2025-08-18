Без Крим и НАТО. Тръмп иска Зеленски да приеме условията на Путин

Американският президент Доналд Тръмп смята, че украинският му колега Володимир Зеленски "може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва". "Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Американският президент се срещна в петък с руския си колега Владимир Путин , а по-късно в понеделник ще приеме в Белия дом Зеленски и европейски лидери. Още по темата Тръмп подкрепя искането на Путин Украйна да му предаде целия Донбас Украинският президент Володимир Зеленски oт своя страна каза, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да а принудят Русия да сключи мирно споразумение, докато Тръмп

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон.

"И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир".