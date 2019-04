Без обвинения към Тръмп за руската връзка, но казусът съвсем не е изчистен

Специалният прокурор Робърт Мълър е разкрил обхвата на историческа руска кампания за саботиране на президентските избори в САЩ през 2016 г. и подробно е описал как американският президент Доналд Тръмп е положил неистови усилия да осуети федерално разследване, застрашаващо неговото управление, пише в. "Ню Йорк таймс".

Оповестената редактирана версия на доклада на Мълър показва, че неговият екип усилено се е опитвал да реши дали действията на Тръмп представляват престъпно възпрепятстване на правосъдието.

В крайна сметка работещите по разследването прокурори са преценили да не повдигат обвинения срещу президента, изтъквайки множество правни и фактически ограничения, но очевидно са отказали да го оправдаят и са намекнали, че може би Конгресът трябва да уреди въпроса, отбелязва американското издание.

Дългоочакваният доклад разкрива, че Тръмп е бил избран за президент с помощта на чуждестранна сила и изброява множество срещи между негови съветници и руснаци, опитващи се да окажат влияние върху кампанията и президентския преходен екип.

Мълър е стигнал до извода, че няма достатъчно доказателства, за да се прецени, че Тръмп или негови сътрудници са участвали в престъпен заговор с руснаците, въпреки че неговият предизборен щаб е приветствал усилията на Кремъл за саботаж и е "очаквал, че би могъл да се облагодетелства в изборен план" от хакването и изтичането на имейли на демократите. След това, когато започнало федерално разследване по въпроса, президентът многократно се опитвал да му попречи, посочва "Ню Йорк таймс".

"Днес е хубав ден за мен. Няма сговор, няма възпрепятстване. Никога не е имало и никога няма да има. Такава измама не трябва да се случва с никой друг президент", каза Тръмп по повод разследването, което тегнеше над първите две години от мандата му и което той е наричал "лов на вещици".

Мълър е описал 11 случая, в които Тръмп или неговият предизборен щаб са били въвлечени във възможно възпрепятстване на правосъдието, и е намекнал, че Конгресът може да преследва тези действия като престъпления, пише в. "Гардиън", цитиран от БТА.

В доклада от почти 450 страници, части от който останаха скрити за обществеността, специалният прокурор подробно е описал руските усилия за оказване на влияние върху президентските избори в САЩ през 2016 г. и отзивчивостта на кампанията на Тръмп към определени "руски предложения за съдействие", посочва британското издание.

Президентът се опита да представи заключенията в доклада като победа и оправдаване. Той отново определи разследването като "измислица" и каза, че "това не бива никога повече са се случва на президент". Тръмп написа в Туитър - "ИГРАТА СВЪРШИ", и публикува обработена на фотошоп своя снимка на фон, напомнящ за филма "Игра на тронове".

Лидери на демократите обаче отхвърлиха твърдението на Тръмп, че е оправдан. Председателят на правосъдната комисия на Камарата на представителите Джеролд Надлър каза, че докладът на Мълър е "написан вероятно с намерение да предостави на Конгреса пътна карта" и че евентуални изслушвания за импийчмънт са "възможен вариант". Според Надлър "сега Конгресът има отговорността да потърси сметка за действията на президента", отбелязва "Гардиън".

“If dozens of Federal prosecutors spent two years trying to charge you with a crime, and found they couldn’t, it would mean there wasn’t any evidence you did it - and that’s what happened here - that’s what we just learned from the Mueller Report.” @TuckerCarlson