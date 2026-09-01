"Без разхищение": Държавата прави ново задание за Националната детска болница



Държавата ще направи ново задание и ще обяви нова обществена поръчка за проектирането на Националната детска болница. Процесът ще бъде рестартиран в най-кратки срокове, като целта е да се избегнат заложените в досегашното задание "разхищение" и излишни разходи и да се ускори реалното изграждане на лечебното заведение. Това обявиха министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на здравеопазването Катя Ивкова след първото заседание на новосъздадения Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница във вторник. Новината идва на фона на катастрофиралата в съда първоначална процедура за проектирането на болницата.

Междувременно стана ясно, че Ивкова е направила и смяна в ръководството на Здравната инвестиционна компания за детската болница (ЗИКДБ), която беше мотивирана с липсата на постигнати резултати през последните три години.

"Каквото е оставено през 2023 година, това е заварено и към момента. Имаме един терен, върху който не се строи. Има една тръжна процедура (бел. ред. за проектиране на детската болница), която е във ВАС, т.е. правна безпътица“, обобщи Ивкова и допълни, че при това положение смяната на ръководството на ЗИКДБ е нещо "естествено и нормално".

През юни Комисията за защита на конкуренцията отмени поръчката за проектиране на детската болница заради редица пороци, които в последствие бяха потвърдени от одит на МЗ. В момента спирането на процедурата се обжалва пред ВАС от ЗИКДБ.

Ново задание заради "разхищение" в предишното

Според регионалния министър досегашното задание за проектиране на Националната детска болница е създавало предпоставки държавата да плати значително повече, отколкото е необходимо за изграждането на лечебното заведение.

"Ще направим ново задание, защото това задание предполага разхищение. Т.е. не предполага просто да имаме детска болница, която ни върши работа, а предполага да даваме повече пари отколкото е необходимо. Така че един от греховете на тези три години е освен, че не е направено нищо, е че е бил направен опит чрез едно задание ние всички да похарчим много повече пари без, да бъде свършена работа в полза на обществото. Това е една от причините да направим нова тръжна процедура и да тръгнем още от самото начало с нов проект", заяви Шишков.

По думите му заданието е най-важно, защото то определя какво иска инвеститорът, в случая - какво иска държавата. "В случая обаче, когато сме имали един инвеститор, който не е пазил държавния интерес, се е случило това, което към днешна дата коментираме", каза Шишков. Той увери, че в най-кратки срокове ще има ново задание и нова поръчка за проектиране.

"20 операционни и твърде много легла"

Здравният министър Катя Ивкова обяви, че ще бъде направена ревизия на параметрите на досегашното задание. Като пример за разхищение тя посочи броя на операционните – в настоящия проект са предвидени 20, докато в детската болница в Бургас те са четири. По думите ѝ разликата в квадратурата на двете лечебни заведения е малка, докато разликата в броя на операционните е значителна.

"Със сигурност не е било необходимо да се планират толкова много операционни", каза Ивкова.

Тя подчерта, че въпросът не се изчерпва само с изграждането на помещенията. Всяка операционна изисква и специфична апаратура, която е скъпа както за закупуване, така и за последваща поддръжка.

Според нея и броят на предвидените легла е "доста завишен", поради което цялото публикувано тръжно задание трябва да бъде ревизирано.

"Аз съм провела разговори с колегите от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), които са финансирали консултантската помощ по проекта и действително е имало доста трудни преговори в хода на изготвянето на докладите на консорциума IDOM и в последствие включването им в последния доклад на тръжната процедура. Със сигурност не е било необходимо да се планират толкова много операционни", каза Ивкова.

Здравното министерство ще използва вече изготвените анализи и доклади по проекта.

"Няма да пренебрегваме докладите на ЕИБ и IDOM и ако се наложи, пак ще се обърнем към тяхната експертиза", заяви Ивкова.

Промени в ръководството на инвестиционната компания

Същевременно здравният министър е сменила ръководството на Здравната инвестиционна компания за детската болница. На мястото на изпълнителния директор Десислава Малинова застава Елена Пенева-Златкова, която ръководеше компанията и през 2022 г. при едно от служебните правителства на Румен Радев. Във вторник министър Ивкова каза, че през последните няколко месеца е имало две-три срещи със ЗИКДБ, на които е обръщала внимание на процедурни пропуски. Основният упрек към компанията е, че не е работила достатъчно както по изграждането на самата болница, така и по уреждането на нейния статут, кадровото обезпечаване и др.

Ивкова посочи още, че през последните години не е било направено достатъчно по отношение на медицинската част на проекта. По думите ѝ липсва планиране на необходимите кадри, както и достатъчна комуникация с Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и медицинските университети.

По-късно отстранената Десислава Малинова коментира пред бТВ, че отстраняването ѝ е незаконно, а изнесената от Ивкова информация относно параметрите на заданието - невярна.

Ще се търси и ускоряване на строителство

Другият въпрос, който държавата обсъжда, е как проектът да бъде реализиран възможно най-бързо, без процедурата да бъде поставена отново в риск заради обжалвания.

Шишков посочи, че международният конкурс е една от възможностите, но окончателното решение ще бъде взето след анализ. По думите му подобна процедура би могла да даде добри резултати, но ако отново се стигне до обжалвания, това може да постави под риск развитието на проекта. От обясненията му не стана ясно точно какви са рисковете при международен конкурс.

"Ще постъпим отговорно", увери той.

Една от обсъжданите възможности е издаване на разрешение за строеж на базата на идеен проект, каквато възможност законът позволява. Идеята е това да се случи на достатъчно напреднала фаза на проектиране, така че да се спести време.

Шишков обясни, че детската болница е специфичен обект, при който освен архитектурата има множество специализирани инсталации. "Ако бъде издадено разрешение за строеж на базата на идеен проект, това би позволило конструкцията под земята да започне да се изгражда, докато останалата част от проектирането продължава", коментира той.

Паралелно ще се работи по достъпа до болницата

Паралелно с проекта за самата болница държавата работи и по инфраструктурата около нея.

Шишков съобщи, че ще бъде ускорено изграждането на планираните участъци от разширението на Околовръстния път, както и че се обсъжда изграждането на допълнителен подземен паркинг, който да обслужва болницата.

Целта е около лечебното заведение да бъде осигурена нормална градска среда и добър транспортен достъп. По думите на регионалния министър по тези въпроси има постоянен контакт със Столичната община.

Самият терен в столичния квартал "Горна баня" Шишков определи като "изключително добър".