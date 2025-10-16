"Без руски петрол на пазара": Великобритания наложи нови санкции на "Роснефт" и "Лукойл"

Британското правителство наложи санкции срещу двата най-големи руски производители на петрол - "Роснефт" и "Лукойл", четири китайски петролни терминали и на повече от 40 танкера от т.нар. "сенчет руски флот".

Причината е подпомагане на Москва в превоза на санкциониран суров руски петрол по света. Мерките целят ограничаване на достъпа на Русия до приходи от петролния износ, с които се финансира войната в Украйна.

Лондон обяви, че "Роснефт" и "Лукойл" подкрепят руското правителство чрез своите бизнес отношения и определи новите санкции като "огромен удар" по военните усилия на руския президент Владимир Путин.

"Изпращаме ясен сигнал. Няма място за Русия на световните пазари", заяви британският финансов министър Рейчъл Рийвс по време на посещение в САЩ. Тя уточни, че Лондон ще предприеме всички необходими действия, за да спре Русия да използва глобалната търговия с енергийни ресурси като източник на военни средства.

В съобщението на британското правителство се казва, че това са "най-силните санкции досега" насочени към "задушаване на енергийните приходи" за руската военна машина.

Новите ограничения на "Роснефт" и "Лукойл" включват още замразяване на активи, както и наказания за директори и за доверителни услуги. Въвежда се и забрана за британски компании да осъществяват бизнес отношения с тях или с техните ръководители.

"Роснефт" и "Лукойл" заедно изнасят 3.1 милиона барела петрол на ден.

Лондон посочи индийската компания "Nayara Energy Limited", собственост на "Роснефт", е внесла 100 милиона барела руски суров петрол на стойност над 5 милиарда долара само за 2024 г., посочва британското правителство.

В изявлението си то отбелязва, че е наложило общо 90 нови санкции.

Главният изпълнителен директор на "Роснефт" Игор Сечин и главният изпълнителен директор на "Лукойл" Вагит Алекперов са под британски санкции от пролетта на 2022 г.

Обединеното кралство също така заяви, че мерките му "стягат мрежата" около ключовите военни вериги за доставки на Москва, като засягат предприятия, които доставят електроника за руски дронове в редица страни, сред които са Китай, Индия, Турция, Тайланд и Сингапур.