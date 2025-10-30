"Безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски". БСП-"Младост" иска оставка на партийното ръководство

Организацията на БСП в столичния район "Младост" поиска оставките на ръководството на партията, свикването на нов конгрес и избор на ново ръководство.

"Подайте оставки като ръководство и свикайте конгрес, за да се избере ново такова, което да говори с гласа на редовите социалисти, докато има все още такива", гласи позицията на местната структура, изпратена до Изпълнителното бюро и парламентарната група на партията.

Позицията е изпратена в сряда, а в четвъртък беше споделена на Facebook страницата на БСП-"Младост". Тя е изготвена и приета на разширено заседание на Районния съвет на БСП - район "Младост", с участието на Районната контролна комисия и председателите на основните партийни организации.

"Действията на ръководствата на партията и на парламентарната група, както и публичните изявления на техните представители, демонстрират подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски", пишат от местната структура.

Според тях ръководството и парламентарната група на БСП през последните дни и седмици показват "пълното незачитане на мнението на редовните социалисти".

"В очевиден разрез с действителността се защитават тезите: за финансовата стабилност и за пълния правителствен контрол на цените, за неподлежащата на съмнение готовност за въвеждане на еврото и т.н. По подобен начин се защитава и позицията на БСП по най-важните външнополитически събития и процеси. Вместо категоричното отхвърляне на всякакви опити за косвеното или пряко въвличане на страната ни във войната в Украйна, ние сме свидетели на една нерешителна и прикриваща се зад общи фрази теза за мирно решаване на конфликта и лоялност към решенията на нашите европейски и северноатлантически партньори", посочват от БСП- "Младост".

По думите им позицията и действията на депутатите от БСП са "безпрекословна подкрепа на решенията на ГЕРБ и "ДПС – Ново начало". Социалистите от "Младост" сочат като примери "гласуване под външен диктат" в случаят с кандидатурата на Мая Манолова за омбудсман, както и гласуването за отнемането на правомощията на президента при назначаването на шеф на ДАНС.

В началото на октомври управляващите и партията на Пеевски набързо приеха законовите промени, с които отнеха правомощията на президента Румен Радев да назначава шефа на ДАНС.

В средата на юли с гласовете на ГЕРБ, ИТН, БСП и "ДПС-Ново начало" за омбудсман беше избран кандидатът на ГЕРБ Велислава Делчева. Сред кандидатите беше и коалиционният партньор в партийното обединение на БСП - Мая Манолова. Депутатите от БСП подкрепиха и Манолова и Делчева.

"Напълно непонятно е за нас как и защо, започвайки от подписването на декларацията за разграничаване („санитарен кордон“) от санкционирания за корупция лидер на „ДПС - Ново начало“ – Делян Пеевски, ръководството на партията стигна до пълното съгласие с модела „Борисов – Пеевски“ и по същество, се превърна в негов покорен и най-ревностен поддръжник? Мислите ли, че това е желанието на редовите социалисти, които години наред се бориха срещу този модел", допълват от БСП – "Младост".

По думите им на партийни мероприятия представителите на ръководството постоянно обясняват, "че цената на участието на БСП в управлението е нейното оцеляване", а ако не участват, "партията все повече ще бъде изтласкана в периферията на политическия и обществен живот".

"Ние считаме, че цената на това участие е вашето лично облагодетелстване! И точно обратното – участието в това управление ще съсипе партията окончателно. И за да не стане това, и понеже нямате куража да излезе от това управление, то поне освободете партията от самите вас", гласи позицията.

Това е нов трус в БСП, след като преди десетина дни политическо движение "Социалдемократи" напусна коалиция "БСП – Обединена левица", обявявайки се срещу участието на Делян Пеевски и "ДПС-Ново начало" във властта.