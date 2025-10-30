"Безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски". БСП-"Младост" иска оставката на партийното ръководство

Организацията на БСП в столичния район "Младост" поиска оставките на ръководството на партията, свикването на нов конгрес и избор на ново ръководство.
"Подайте оставки като ръководство и свикайте конгрес, за да се избере ново такова, което да говори с гласа на редовите социалисти, докато има все още такива", гласи позицията на местната структура, изпратена до Изпълнителното бюро и парламентарната група на партията.
Позицията е изпратена в сряда, а в четвъртък беше споделена на Facebook страницата на БСП-"Младост". Тя е изготвена и приета на разширено заседание на Районния съвет на БСП - район "Младост", с участието на Районната контролна комисия и председателите на основните партийни организации.
"Действията на ръководствата на партията и на парламентарната група, както и публичните изявления на техните представители, демонстрират подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски", пишат от местната структура.
Според тях ръководството и парламентарната група на БСП през последните дни и седмици показват "пълното незачитане на мнението на редовните социалисти".
"В очевиден разрез с действителността се защитават тезите: за финансовата стабилност и за пълния правителствен контрол на цените, за неподлежащата на съмнение готовност за въвеждане на еврото и т.н. По подобен начин се защитава и позицията на БСП по най-важните външнополитически събития и процеси. Вместо категоричното отхвърляне на всякакви опити за косвеното или пряко въвличане на страната ни във войната в Украйна, ние сме свидетели на една нерешителна и прикриваща се зад общи фрази теза за мирно решаване на конфликта и лоялност към решенията на нашите европейски и северноатлантически партньори", посочват от БСП- "Младост".
По думите им позицията и действията на депутатите от БСП са "безпрекословна подкрепа на решенията на ГЕРБ и "ДПС – Ново начало". Социалистите от "Младост" сочат като примери "гласуване под външен диктат" в случаят с кандидатурата на Мая Манолова за омбудсман, както и гласуването за отнемането на правомощията на президента при назначаването на шеф на ДАНС.
В началото на октомври управляващите и партията на Пеевски набързо приеха законовите промени, с които отнеха правомощията на президента Румен Радев да назначава шефа на ДАНС.
В средата на юли с гласовете на ГЕРБ, ИТН, БСП и "ДПС-Ново начало" за омбудсман беше избран кандидатът на ГЕРБ Велислава Делчева. Сред кандидатите беше и коалиционният партньор в партийното обединение на БСП - Мая Манолова. Депутатите от БСП подкрепиха и Манолова и Делчева.
"Напълно непонятно е за нас как и защо, започвайки от подписването на декларацията за разграничаване („санитарен кордон“) от санкционирания за корупция лидер на „ДПС - Ново начало“ – Делян Пеевски, ръководството на партията стигна до пълното съгласие с модела „Борисов – Пеевски“ и по същество, се превърна в негов покорен и най-ревностен поддръжник? Мислите ли, че това е желанието на редовите социалисти, които години наред се бориха срещу този модел", допълват от БСП – "Младост".
По думите им на партийни мероприятия представителите на ръководството постоянно обясняват, "че цената на участието на БСП в управлението е нейното оцеляване", а ако не участват, "партията все повече ще бъде изтласкана в периферията на политическия и обществен живот".
"Ние считаме, че цената на това участие е вашето лично облагодетелстване! И точно обратното – участието в това управление ще съсипе партията окончателно. И за да не стане това, и понеже нямате куража да излезе от това управление, то поне освободете партията от самите вас", гласи позицията.
Това е нов трус в БСП, след като преди десетина дни политическо движение "Социалдемократи" напусна коалиция "БСП – Обединена левица", обявявайки се срещу участието на Делян Пеевски и "ДПС-Ново начало" във властта.
Ключови думи
Браво на БСП "Младост", напълно подкрепям!
В лагера на Магнитски и герб няма да преминат никога , но в други партии , може.
Да си връщат корнелия и ще се оправят! ;)
Не може да се отрече, че са принципни. Като става дума за санкции за корупция, налагани от нЕкои наши партньори на нЕкои наши политици, са ок, ама като иде реч да спрем агресията на Путин заедно със същите тези партньори - йок?
Простий Киро искал да се снима под герба в стаята на Пеевски. ;)
Почна се. Една част от БСП ще премине в лагера на Пеевски, остатъка ще се чуди с кого да се обедини че да може да влезе в парламента.