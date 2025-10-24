Безмозъчна главо, пултът не работи! Петъчни сценки от парламента

Народните представители за пореден път демонстрираха възпитание, добро поведение и желание за дебат по важни теми. Петъчното заседание започна със скандал кой как осигурява кворум, за да заработи парламентът, и премина в размяна на лични нападки.

Първият изстрел даде Цончо Ганев от "Възраждане" с обвинения към партията на Радостин Василев – МЕЧ. Той ги разкритикува, че са се регистрирали и така мнозинството може да продължи с програмата си.

"Самообявилите се за опозиция от мечовете и от двуличниците осигуряват кворума", заяви той и ги призова да обяснят "защо обслужват Пеевски".

Веднага след него на трибуната излезе Василев и започна така:

"Безмозъчна главо, Цончо".

След това обясни, че пултът за гласуване на друг депутат от партията му – Николай Радулов не работел от два месеца. Постоянно се опитвали неуспешно да го поправят, а резултатът бил, че системата отчитала автоматична регистрация и гласуване.

Всеки ден има поне по един народен представител иска промяна на вота си и проблем със системата за гласуване наистина има, призна Киселова. Тя обясни, че нова система няма, защото обществената поръчка била прекратена.

"Съжалявам, това са условията, в които работим", заяви тя.

Пултовете се сменят, заяви пък лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и предложи да даде своя на Радулов. Преди това той разкритикува Киселова, че проявявала двоен стандарт и не се намесвала, когато един депутат обижда по просташки начин друг.

В крайна сметка заседанието бе прекъснато, но не заради скандала за пултовете. На трубуната се появи депутатът от "Възраждане" Даниел Проданов, който нарече Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" "уважаемия господин еничар"

След тази реплика започна скандал с Анастасов, в който се намесиха и други депутати от двете групи. Тогава Киселова даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите.