"Безобразен лобистки закон". Парламентът се занимава с предложение за още по-голямо презастрояване на София

"Безобразен лобистки закон". Така кметът на София Васил Терзиев определи законодателната инициатива на трима депутати от "Има такъв народ" (ИТН), която предвижда увеличаване на максималната височина за сгради по част от столичния бул. "Цариградско шосе", както и в радиус до 400 метра от спирки на метрото в почти цяла София.

В момента по бул. "Цариградско шосе" в частта, която попада в район "Младост", могат да се строят здания до 75 метра.

Около спирките на метрото пък максималната височина сега е 100 метра. С изключение на районите "Младост", "Изгрев" и "Лозенец", в които важи общото за цялата община ограничение от до 75 метра за сгради в смесени многофункционални зони (позволяват най-голяма височина и плътност на застрояване).

Тримата депутати от ИТН Венцислав Асенов, Христинка Иванова и Танер Тюркоглу предлагат изменения на специалния Закон за устройството и застрояването на Столичната община. Идеята им е максималната височина за бъдещите строежи около метростанции, както и по бул. "Цариградско шосе" в район "Младост" да се вдигне на 125 метра, ако имотът е в смесена-многофункционална зона.

Така за терените около спирките на метрото извън районите "Младост", "Изгрев" и "Лозенец" максималната височина може да нарасне с 25 метра, а в няколкото все още незастроени имота по бул. "Цариградско шосе" от кръстовището при 4 км до кръстовището за "Дружба и "Горубляне" увеличението ще е с 50 метра.

Предложението щеше да се обсъжда за първи път на заседание на парламентарната комисия по регионална политика навръх празника на София 17 септември. То обаче беше отложено заради дебатите по вота на недоверие срещу кабинета "Желязков".

"Отрицателното въздействие да бъде неутрализирано"

Формалният мотив за предложеното изменение е, че настоящите "рестрикции (за вичосината - б.а.) не бяха добре обосновани", не са постигнали целите си и така "изкуствено бе задържано развитието на перспективни територии с безспорен устройствен потенциал". "По тази причина се налага отрицателното въздействие на ограниченията да бъде неутрализирано чрез добре насочени, постепенни и балансирани законови промени", пише в мотивите към законопроекта.

Тримата вносители се фокусират основно върху ефектите от идеята им върху зоните около бул. "Цариградско шосе". Според тях освен всичко друго предложението им ще има и положителен ефект за живеещите наоколо. По-високите здания щели да спират шумовото и прахово замърсяване от "една натоварена градска магистрала".

Кметът вижда лобизъм

"Безобразен законопроект. Не може да внасяш законопроект, без да си го обсъдил с кмет, с главен архитект, с общински съвет. Изцяло лобистки законопроект в полза на всички инвеститори, които имат интерес това да се случи… Става дума за много голям икономически ефект… Безобразен лобистки закон", коментира в сряда Васил Терзиев пред бТВ.

Според него подобно законово изменение ще е в полза на много частни собственици. Той не посочи конкретни имоти или пък бизнесмени и фирми, които биха се облагодетелствали. Реферира обаче към карти, публикувани от блогъра Боян Юруков.

Потенциални печеливши

Според тях сред имотите, за които промяната в закона би позволила значително по-високо застрояване, е теренът на съборения ИПК "Родина". На част от терена вече се строи жилищен мегакомплекс с 5 сгради по 74-75 метра. За друга част от терена обаче все още няма издадено разрешение за строеж, а само виза за проектиране. Плановете към момента са там да изникнат две 75-метрови здания, предназначени за офиси и складове. Ако предложението на ИТН бъде прието, ще е възможно планираните сгради да са с по 50 метра по-високи.

Целият имот на бившия ИПК "Родина" е на "Изток плаза инвест", чиито краен собственик е компанията "Булфарма" на Михаил Тиков. Той притежава и болницата "Софиямед", която се намира наблизо, както и новопостроена административна сграда в близост до кръстовището на 4-и километър, но в район "Изгрев".

"Изток плаза инвест" придоби ИПК "Родина" и печатницата, от която излизаха вестниците на настоящия председател на ДПС Делян Пеевски, през 2018 г. Те бяха предложени за продажба от съдебен изпълнител заради дългове към КТБ от страна на предишния собственик - дружества, контролирани от майката на Делян Пеевски Ирена Кръстева.

Собственик на друг имот в близост - до офис сградата "Мегапарк" пък наскоро поиска промяна на устройствения план, която би позволила изграждане на две сгради с височина до 50 метра. Теренът, който е в презастроения кв. "Полигона" и в непосредствена близост до търговския център The Mall, е собственост на AG Capital.

В потенциално засегнатите зони е и сградата на "София прес" в близост.

Предложението на ИТН би засегнало и имоти около зала "Арена София", тъй като те ще попаднат в 400-метровата зона около бъдещата спирка на метрото. Някои от тях са държавни като тези на "София тех парк", но други са частна собственост. Другите потенциални печеливши от промяната в закона са собственици на терени около Интер експо център и магазин "Метро".

Из цяла София

Облагодетелствани биха били собственици на имоти из цяла София, коментира в блога си Боян Юруков.

Сред посочените от него е теренът на завод "Електроника" в "Слатина". Имотът, който се намира на бул. "Шипченски проход", попада в 400-метровата зона около строяща се в момента спирка на метрото. За него вече имаше устройствена процедура, с която да се позволи изграждането на две 75-метрови кули.

Ако предложението на ИТН получи одобрение, височината им може да нарасне до 125 метра.

Теренът, който и в момента е застроен включително с една сграда на 12 етажа, е собственост на дъщерно дружество на компанията "Бернард Инвестмънтс". Според сайта ѝ в портфолиото на компанията са няколко сгради на бул. "Цариградско шосе" в район "Младост", включително и на самото кръгово кръстовище на 4-и километър, в която в момента има фитнес.

Сред потенциалните облагодетелствани според Боян Юруков са и собствениците на няколко терена на бул. "Г. М. Димитров" в близост до едноименната спирка на метрото.

"В северната част на София има доста имоти, особено до "Надежда" в индустриалните части. Правят впечатление обаче имотите до и зад гарата. Особено тези от северната част на линията. Там вече има застроени масивни комплекси, но ще има още много. Отстоянията няма да са им проблем и отново ще могат да стигнат 125 метра с малко машинации в СОС", пише още Боян Юруков.

С промяната в закона биха се отворили и възможности за високо застрояване и в кв. "Левски", както и на места по Околовръстния път, коментира още той.

Законови промени, но срещу презастрояването

Инициативата на ИТН идва на фона на анонси от страна на Столичната община за опити за изменения на Закона за устройство и застрояване на Столичната община, но в посока ограничаване на презастрояването.

Още преди месеци настоящият главен архитект Богдана Панайотова анонсира, че се подготвят промени в текстовете, които да бъдат предложени на депутатите.

Идеята ѝ беше да се спрат възможности за изграждане на високи жилищни сгради с намалени отстояния именно в смесени многофункционални зони. Като пример за отрицателните ефекти от настоящите разпоредби и от предвижданията на общия устройствен план тя неколкократно посочи зданията на бул. "Черни връх" в частта от търговския център "Парадайс" до Околовръстния път.

В сряда кметът Васил Терзиев припомни, че потенциалните изменения вече се обсъждат с експерти, а когато са готови, ще бъдат дискутирани широко и публично, включително и с депутатите. Кога ще се случи това и дали някой ще се наеме да ги предложи и задвижи, не е ясно.