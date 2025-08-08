Безплатен интернет вече има в 7 жп гари в страната

Седем големи железопътни гари в страната вече имат безплатен интернет.

Пътниците могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна, съобщи Национална компания "Железопътна инфраструктура".

От началото на годината НКЖИ предприе стъпки за осигуряване на безплатен интернет. Целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат Wi-Fi.

Това е част от програмата на НКЖИ за модернизиране на гаровата инфраструктура, подобно на много държави в ЕС, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна и сигурна безжична интернет връзка.

За една година през най-голямата гара в страната - Централна гара София, са преминали близо 3.5 млн. пътници, а през втората най-натоварена - в Пловдив, 2 млн. пътници.

Общо седемте гари годишно обслужват близо 9.5 млн. пътници годишно, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат влак.