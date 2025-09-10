Безплатна функционалност на А1 следи средната скорост в реално време

Клиентите на А1 вече могат да изчисляват и следят средната си скорост директно в приложението на мобилния оператор. Функционалността е достъпна само дни след като влязоха в сила измененията в Закона за движение по пътищата, които предвиждат контрол на средната скорост чрез тол камерите, съобщават от компанията.

Функцията "Моята средна скорост" автоматично разпознава началото и края на участъците, в които се измерва средна скорост и показва в реално време предупреждения на шофьора за:

текущата скорост и средната скорост на движение;

оставащото разстояние и време до края на контролираната отсечка;

препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение.

Решението на телекома действиетолно изчислява реалната средна скорост, като екранните визуални предупреждения помагат на шофьорите да се ориентират по-лесно.

Новата възможност е достъпна в Моят А1, но не може да замени внимателното шофиране и тяхната отговорност за безопасното движение по пътищата. Възможно е GPS сигналът да бъде нарушен при преминаване през тунели, лошо време или проблем с устройството. Само официалните камери за контрол могат да установят нарушения.

Функционалността ориентира шофьорите кога и къде се измерва средната скорост.

"С тази нова функционалност доказваме, че дигиталните решения могат да бъдат едновременно практични и социално значими. Нашата цел е да помогнем на клиентите да пътуват по-безопасно и спокойно, използвайки удобството на съвременните технологии.", коментира Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1.

А1 интегрира в профилите на потребителите си "Моята средна скорост" като част от стратегията си за развитие на дигитални услуги с обществена полза, затова потребителите ѝ могат да ползват услугата без допълнително заплащане.

За да използват новата функционалност, клиентите трябва да обновят приложението Моят А1 до най-новата версия, достъпна в Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery.