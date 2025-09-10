Безплатна функционалност на А1 следи средната скорост в реално време

Клиентите на А1 вече могат да изчисляват и следят средната си скорост директно в приложението на мобилния оператор. Функционалността е достъпна само дни след като влязоха в сила измененията в Закона за движение по пътищата, които предвиждат контрол на средната скорост чрез тол камерите, съобщават от компанията.
Функцията "Моята средна скорост" автоматично разпознава началото и края на участъците, в които се измерва средна скорост и показва в реално време предупреждения на шофьора за:
- текущата скорост и средната скорост на движение;
- оставащото разстояние и време до края на контролираната отсечка;
- препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение.
Решението на телекома действиетолно изчислява реалната средна скорост, като екранните визуални предупреждения помагат на шофьорите да се ориентират по-лесно.
Новата възможност е достъпна в Моят А1, но не може да замени внимателното шофиране и тяхната отговорност за безопасното движение по пътищата. Възможно е GPS сигналът да бъде нарушен при преминаване през тунели, лошо време или проблем с устройството. Само официалните камери за контрол могат да установят нарушения.
Функционалността ориентира шофьорите кога и къде се измерва средната скорост.
"С тази нова функционалност доказваме, че дигиталните решения могат да бъдат едновременно практични и социално значими. Нашата цел е да помогнем на клиентите да пътуват по-безопасно и спокойно, използвайки удобството на съвременните технологии.", коментира Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1.
А1 интегрира в профилите на потребителите си "Моята средна скорост" като част от стратегията си за развитие на дигитални услуги с обществена полза, затова потребителите ѝ могат да ползват услугата без допълнително заплащане.
За да използват новата функционалност, клиентите трябва да обновят приложението Моят А1 до най-новата версия, достъпна в Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.