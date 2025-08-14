Безводие в Плевен: Нови сондажи ще има след седмица, подмяната на ВиК тръгва през септември

Плевен ще продължи да е на воден режим, докато не завали и напълни водоемите. В момента около 100 000 жители по документи имат вода по 4 часа сутрин и вечер, но в действителност - по-малко.

От следващата седмица започват нови сондажи за вода, а от септември и подмяна на най-критичните участъци от водопроводната мрежа, по която се губи 70% от водата. Това са краткосрочните мерки, дългосрочната е построяването на язовир "Черни Осъм".

Това стана ясно след срещата на министъра на регионалното развитие Иван Иванов с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч в София. В нея участваха и ръководствата на местните ВиК дружества, както и на държавния "Български ВиК Холдинг".

В сряда жители на Плевен поискаха спешно решаване на проблема с безводието, след като трета поредна година са на режим, а във вторник останаха въобще без вода след авария в магистрален водопровод. Хората настояват за нормален живот в ХХI век, в противен случай заплашиха да "блокират държавата".

Кракосрочни мерки

От другата седмица започват сондажи за нови водоизточници за града, а от септември започва и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък, каза Валентин Христов, кмет на Плевен. За сондажите е необходимо качествено и количествено изследване на водата, допълни той.

Плевен има нужда от 800 литра вода в секунда, но в момента дебитът към града е силно намалял. Това е причината градът е на тежък воден режим.

Регионалният министър Иван Иванов (вляво) и кметът на Плевен Валентин Христов обясняват мерките пред журналисти сред срещата в МРРБ Сн.БГНЕС

Ситуацията е критична, хората имат вода сутрин и следобед около 2 часа, каза регионалният министър. Той допълни, че в рамките на 2 седмици ВиК-Плевен и общинската администрация ще набележат най-критичните обекти, които в средата на септември да започнат физически да бъдат подменяни, за да спрат загубите на вода.

Община Плевен ще преразгледа проектите за финансиране от държавния бюджет по общинската програма, които е подала към Министерството на регионалното развитие, каза Валентин Христов. Допълни, че целта е да се включи подмяната на ВиК мрежата за финансиране.

Кметът на Плевен не посочи кои от вече подадените проекти ще отпаднат, за да може да се финансира подмяната на ВиК мрежата. Вчера протестиращите настояха да отпадне строителството на нова спортна зала в града и настояха да се оправи водопреносната мрежа.

Когато община Плевен заяви своето желание да се откаже от някои проекти, които не са стартирали, ще могат да се включат тези за подмяната на ВиК мрежата в общинската инвестиционна програма, каза Иван Иванов.

Регионалният министър и кметът не казаха има ли Плевен подготвени ВиК проекти или ще се работи на парче - метод, който обикновено не дава резултати.

Дългосрочни мерки

Плевен по принцип се нуждае от цялостен воден цикъл, каза кметът. Той допълни, че цялостната подмяна на мрежата ще отнеме вероятно година, две. Вече са набелязани кварталите в града с най-голямата водозагуба и именно от тях ще започне подмяната на водопреносната мрежа, обеща Валентин Христов.

Регионалният министър, който не е ВиК експерт, продължава да настоява, че дългосрочното решение на проблема е изграждането на нов язовир "Черни Осъм". Той ще е в близост до Ловеч, а не до Плевен, където минава река Вит и не е ясно как ще реши проблема на плевенчани, които имат язовири, но се ползват за напояване.

Още следващата седмица ще бъде пусната процедурата за Подробен устройствен план и Прединвестиционно проучване за язовир "Черни Осъм", за да сме наясно какви ще бъдат параметрите на язовира, каза Иван Иванов.

Регионалният министър допълни, че е постигнато съгласие, да се поиска от програма "Околна среда" промяна на съществуващия проект и да се акцентира предимно на водоснабдителната инфраструктура, което в средносрочен план също ще реши основна част проблемите на Плевен.

"Има политическата воля и всички тук, които сме заедно, сме наясно с тежката ситуация. Четири години е можело да бъдат решени немалка част от проблемите с водата на Плевен", допълни Иванов, цитиран от БТА. Той изрази съжаление, че това не се е случило.

Кнежа пред Плевен

В началото на годината ВиК Плевен подписа договор за изпълнение на европейски проект за подмяна на мрежата за над 142 млн. лв., от които над 110 млн. лв. са безвъзмездно финансиране.

Министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда Манол Генов са доволни, след като в началото на годината подписаха договори за ВиК проекти за над 760 млн. лв. Сн.МОСВ

Средствата обаче ще отидат приоритено за подмяна на ВиК мрежата на община Кнежа, а не на община Плевен. Сътоношението е 90 млн. лв. за Кнежа и 30 млн. лв. за Плевен, каза един от протестиращите в сряда. Гражданка се възмути и попита управляващите: "Кнежа ли е центърът на България". Допълни, че това е град, в който живеят 10 000 души, а в Плевен - 100 000 души.

Докато кметът на Плевен Валентин Христов мълчеше с наведена глава, мъж каза, че всички знаят кой е виновен това да се случи и отговорът е с четири букви - ГЕРБ. Кметовете на Плевен и на Кнежа са от ГЕРБ. От обясненията на местните стана ясно, че има някакви роднински връзки, с които парите са пренасочени към по-малкия град, за сметка на по-големия.

Действително разликите за подмяна на ВиК мрежата в двата града са внушителни.

За Плевен е заложено реконструкция на водопроводна мрежа от 5863 метра, изграждане на 234 броя сградни водопроводни отклонения, ремонт на 12 напорни резервоара и 6 помпени станции.

В същото време за Кнежа е заложено на пет пъти повече водопроводна мрежа - 30 765 метра, както и на 1948 сградни водопроводни отклонения и ремонт на 3 резервоара - напорен, черпателен и кула водоем.

Подобна е картината и с инвестициите в събирането и пречистването на отпадъчни води. За Плевен е заложено строителство на канализационна мрежа с обща дължина 20 891 метра и изграждане 1113 броя сградни канализационни отклонения.

В същото време в Кнежа ще бъде изградена новопроектирана битова канализация от 58 286 метра, а сградните канализационни отклонения са 3533 броя. Освен това ще се ремонтира съществуваща смесена канализация за ползването ѝ като дъждовна - 6393 м и ще се изгради новопроектирана смесена и дъждовна канализация - 1742 метра, както и сградни канализационни отклонения - 59 броя.

Как ще бъде променен този проект и дали това въобще е възможно регионалният министър Иван Иванов не обясни.