БФС спря правата на 46 футболисти и треньори заради футболни залози

Българският футболен съюз е спрял правата на 46 футболисти, треньори и служебни лица, в това число помощен персонал, заради залози.

Това става ясно от документи след заседание на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, проведено при закрити врата, съобщи бТВ.

Според източници, сред наказаните няма такива от водещите отбори. Сред уличените е защитник на "Ботев" -Пловдив.

Хванатите в нарушение ще могат да се върнат към футбола, ако заплатят глоба в размер на 10 000 лева.

Дисциплинарната комисия се е сезирала по сигнал на Главна дирекция "Национална полиция" след извършена от тях проверка по информация от НАП за извършени залози върху спортни събития в 9-ия кръг на Първа лига и 10-ия кръг на Втора лига, сезон 2024/2025.

Това са следните мачове:

Първа лига

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 0:2

Хебър - Септември 1:2

ЦСКА - Берое 1:0

Лудогорец - Локомотив София 2:0

Славия - Левски 0:1

Спартак Варна - Черно море 0:2

Крумовград - Ботев Враца 3:0

Арда - Ботев Пловдив 1:0

Втора лига

Спартак Плевен - Монтана 2:1

ЦСКА 1948 II - Марек 2:0

Фратрия - Миньор Перник 1:1

Несебър - Лудогорец II 2:2

Дунав Русе - Етър 1:4

Ловеч - Ботев Пловдив II 3:1

Добруджа - Струмска слава 3:1

Спортист Своге - Беласица 1:1

ЦСКА II - Янтра 0:0

Пирин - Локомотив ГО 2:0

Всички залагали трябва да платят глоба от 10 000 лева. Докато не се издължат, правата им за участие в мачове са спрени.

По първоначални данни, доста от футболистите вече са заплатили наказанието си и ще продължат да играят.

Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември.