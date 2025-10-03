BG ALERT беше активирана в София заради снега на Витоша

Системата за ранно предупреждение BG ALERTбеше активирана в петък сутринта в района на София заради снега на Витоша, довел до затварянето на пътищата в планината и до опасност от падащи дървета и клони.

Съобщението, подписано "кмет на София", предизвика разнобой сред общинските служители. Часове след изпращането му шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков заяви, че кметът Васил Терзиев не е разрешил задействането на системата.

По думите на шефа на Столичния инспекторат Николай Неделков не е имало основание за изпращане на предупреждението, въпреки валежите от дъжд в последните две денонощия и снеговалежа в района на Витоша.

"Информацията, която беше подадена - за горолом и образуване на снежна покривка, е неточна. Съобщението не беше одобрено официално от кмета на Столичната община", заяви Неделков пред Нова телевизия.

Тече вътрешна проверка за изясняване на фактите около съобщението.

По-късно обаче кметът на София Васил Терзиев заяви, че смята за правилно изпращането на съобщението и добави, че е говорил с "г-н Димитров", имайки предвид шефа на дирекцията "Аварийна помощ и превенция" към общината Красимир Димитров. Терзиев добави, че наистина на Витоша са паднали доста дървета, но "за щастие няма никакви инциденти".

Терзиев добачи, че ще се разработи "комуникационен протокол" за уведомяване на гражданите в такива събития. Възможност за предупреждения щяло да има и в бъдещото мобилно приложение на общината. "Да се надяваме, че няма да е с толкова дразнеща мелодия, която ти причинява нервна криза", коментира кметът.

Снеговалежът на Витоша започна в четвъртък, а в петък първият сняг вече слезе и до София.

Същевременно от Столичната общината излязоха с актуализирана информация за достъпа до Природен парк "Витоша", за да "осигурят спокойствие и точна информираност на всички жители и гости на София".

Пътищата към "Алеко" и "Златните мостове" са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине, като екипи вече работят на терен. От общината се надяват пътищата да бъдат напълно почистени до края на деня, за да има достъп до Витоша през уикенда.

"Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще", заявяват от местната власт.

Оранжев код за опасно време пък е обявен за 20 области на страната на 3 октомври. За останалите кодър е жълт. Има предупреждения за интензивни валежи, а на много места, най-вече в планинските райони, вали и сняг.

Заради интензивните валежи В община Царево беше обявено бедствено положение. Лошото време отново затвори проходът “Петрохан". Причината е увеличаващата се снежна покривка и паднали клони от дървета на пътя, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов.