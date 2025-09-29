БГ фирми заявиха проекти за дигитализация за над 87 млн. лв., но надхвърлиха с 8 млн. лв. европарите

Български фирми заявиха проекти за дигитализация за над 87 млн. лв., но сумата надхвърля с 8 млн. лв. наличните евросредства.

Проектните предложения се подаваха до 26 септември по програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Заявената безвъзмездна е в общ размер на 87.6 млн. лв., което е с почти 8 млн. лв. повече от бюджета на мярката.

Фирмите можеха да кандидатстват за между 5000 лв. и 50 000 лв., с които да въвеждат дигитални услуги и решения - за създаване на онлайн магазини и за подобряване на киберсигурността и сигурността на данните.

В детайли, при сегашния прием, повече от 2400 фирми кандидатстваха за европейски средства за дигитализация.

Одобрените предприятия ще могат да инвестират още в системи за управление на ресурсите, такива за организация на взаимоотношенията с клиенти (ERP и CRM системи) и др. Ще се финансират и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Очаква се оценката на подадените проекти да започне в началото на октомври. След приключването ѝ ще бъдат публикувани списъци с одобрените кандидати и ще се премине към процеса по сключване на договорите за финансиране.

От Министерство на иновациите и растежа отвориха за кандидатстване мярката за дигитализация на предприятията на 30 юни. С цел да се разясни процедурата, от министерството организираха онлайн информационна кампания през юли и август. Такива разяснения се предприеха още по процедурите за енергийна ефективност и внедряване на технологии от Индустрия 4.0.