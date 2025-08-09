"Билд": Уиткоф не знае какво говори, Путин иска и 4-те окупирани украински територии

Пратеникът на американския президент Стивън Уиткоф е "разбрал погрешно Путин" по време на посещението си в Москва. Всъщност руският президент Владимир Путин продължава да иска цялата окупирана територия на четирите области, а не само Донецка и Луганска, както се коментира в редица медийни публикации, пише германското издание "Билд" (Bild).
Путин е предложил само частично прекратяване на огъня - отказ от атаки срещу енергийни обекти и големи градове в тила, но не и всеобхватно прекратяване на огъня, твърди още "Билд".
"Уиткоф не знае за какво говори", е заявил украински правителствен служител пред вестника. Според информацията на "Билд", тази оценка се споделя и от представители на германското правителство.
Изданието не обяснява откъде украинските и германските служители имат информация за това, което Путин е казал на Уиткоф, при положение, че не са присъствали на тази среща,.
"Билд" също така критикува разговора, който се състоя вечерта на 7 юли между САЩ и европейски партньори. От страна на американския президент в разговора участваха специалния пратеник Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс.
"Европейците са останали с впечатлението, че американците все още не са стигнали до еднозначно разбиране за случващото се. Това се дължи преди всичко на Уиткоф, чиито изявления за разговора му с Путин в Кремъл бяха възприети като объркани. На европейците той им се сторил преуморен и некомпетентен, когато е говорел за териториални въпроси", пише изданието.
Според някои наблюдатели украинските власти и европейците могат да се опитат да разубедят Тръмп той да не настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна, които според медиите се обсъждат по време на преговорите между Москва и Вашингтон.
Лидерите на балтийските страни също критикуват всякакви опити да се принуди Украйна да отстъпи територии на фона на опасенията, че Прибалтика може да стане следващата мишена за Путин, пише по-същата тема в. "Файненшъл Таймс".
"Ако границите могат да се променят със сила, то никоя от тях не е сигурна... Суверенитетът и териториалната цялост са крайъгълните камъни на глобалната стабилност. Ние няма да насърчаваме агресията - нито в Украйна, нито където и да е другаде", заяви министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна.
"Справедлив, траен и достоен мир - това е, което всички искаме, и украинците - преди всичко. Такъв мир трябва да включва Украйна и да гарантира нейния суверенитет и териториалната ѝ цялост", се казва в изявлението на министъра на външните работи на Латвия Байба Браже.
В същото време украинският депутат Ярослав Железняк не счита за правдоподобна версията, за която пише в. "Билд", че Уиткоф е разбрал погрешно Путин.
"Да бъдем откровени, ако вече публично са обявили 15 август за дата на срещата и мястото на двамата държавни глави, то очевидно е, че преди това са уточнявали позициите си многократно. Това, за което САЩ и Русия са се договорили без нас, очевидно няма да ни хареса, което е очаквано. И това вече е ясно след сутрешното обръщение", написа депутатът, имайки предвид сутрешното обръщение на Зеленски, в което той отказа да направи териториални отстъпки.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.