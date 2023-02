Бионсе беше коронясана за кралица на наградите "Грами"

Кралица Бионсе зае мястото си на трона на наградите "Грами" като най-награждавания изпълнител в историята им, но в края на шоуто британският певец Хари Стайлс си тръгна с водещото отличие за албум на годината.

Бионсе прибави четири "грамофончета" към колекцията си, с което наградите ѝ на американска Национална звукозаписна академия стават общо 32. Досегашният рекорд за най-награждаван артист с 31 отличия принадлежеше на класическия британско-унгарски диригент Джордж Шолти (1912-1997).

Въпреки успеха си през годините, 41-годишната Бионсе никога не е печелила топ отличието за албум на годината, за което не успя да се пребори и тази година. За наградата бяха номинирани албумът ѝ "Renaissance" заедно с "30" на Адел, "Voyage" на АББА, "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни, "Good Morning Gorgeous'' (Deluxe)" на Мери Джей Блайдж, "In These Silent Days" на Чарли, "Music of the Spheres" на "Колдплей", "Mr. Morale & the Big Steppers" на Кендрик Ламар, "Special" на Лизо и "Harry's House" на Хари Стайлс.

Призът отиде при Стайлс, който не скри изненадата си.

"Опитвам се да не съм прекалено емоционална", каза суперзвездата, докато съпругът ѝ Джей-Зи я аплодираше на крака. Певицата благодари на покойния си чичо, на родителите си, на Джей-Зи и на децата си за подкрепата. "Просто се опитвам да осъзная ставащото тази вечер. Искам да благодаря на Бог, затова че ме закриля. Благодаря ти, Боже", каза тя в емоционална реч на сцената.

Преди церемонията Бионсе беше най-награждаваната жена в историята на наградите "Грами" с 28 отличия. Към колекцията си изпълнителката добави още четири "грамофончета" - за най-добра ритъм енд блус песен за "Cuff It", най-добър запис на електронна денс музика за "Break My Soul", най-добро традиционно ритъм енд блус изпълнение за "Plastic Off the Sofa" и най-добър албум с електронна денс музика за "Renaissance", с който не успя да се пребори за водещата награда за албум на годината.

Бионсе не беше в залата, когато изравни рекорда на Джордж Шолти в началото на телевизионното предаване. Водещият Тревър Ноа каза, че певицата е на път за церемонията, но обвини трафика в Лос Анджелис, който ѝ е попречил да стигне навреме, за да приеме трофея си. След пристигането на Бионсе Ноа поднесе "грамофончето" за най-добра ритъм енд блус песен на масата ѝ.

Изпълнителката беше с девет номинации за наградите "Грами", с което изравни рекорда на съпруга си Джей-Зи за най-номиниран артист в историята на водещите музикални отличия. Бионсе и Джей-Зи имат общо по 88 номинации за "грамофончетата", припомнят агенциите.

Феновете на Бионсе побързаха да изразят недоволството си в социалните мрежи, пишейки масово, че любимката им отново е била "ограбена", отбелязва Ройтерс.

Имащите право на глас за наградите "Грами" тази година разпределиха отличията в четирите водещи категории между четирима различни изпълнители - Хари Стайлс, Лизо, Бони Райт и Самара Джой. Това лиши Бионсе от възможността в края на наградното шоу да се качи отново на сцената. Присъствието ѝ обаче беше осезаемо, особено когато спечели 32-ото си отличие, подобрявайки рекорда на покойния Джордж Шолти за най-награждаван изпълнител.

Приемайки водещата награда за албум на годината за "Harry's House" Хари Стайлс също не скри емоциите си. Британският певец и актьор каза, че е бил вдъхновен от всички изпълнители, с които се съревноваваше за приза. "В много различни моменти от живота си съм слушал всеки от номинираните в категорията. Важно е да помним, че няма такова нещо като най-добър", сподели Стайлс, който си тръгна от церемонията с три "грамофончета".

Само три вечери преди церемонията, на която се представи със свое изпълнение, Хари Стайлс приключи продължилата месеци северноамериканска част от турнето си "Love on Tour" в Палм Спрингс, Калифорния. След по-малко от три седмици изпълнителят ще поднови концертната си обиколка в Пърт, Австралия.

Американската певица Лизо спечели наградата за запис на годината за песента "About Damn Time". Възторжената реч на изпълнителката изправи на крака много от присъстващите, в това число Бионсе, Тейлър Суифт и Адел.

Лизо посвети отличието си на покойния певец Принс.

"Исках да направя света по-добър, затова трябваше да бъда промяната, която да направи света по-добър. Сега се оглеждам наоколо и виждам, че тези песни са за това да обичаш тялото си, да се чувстваш удобно в кожата си и да се чувстваш добре", каза Лизо.

Отличието е своеобразно възмездие за изпълнителката, която през 2020 г. се очакваше да бъде големият победител на наградите "Грами", превърнали се тогава в триумф за поп сензацията Били Айлиш.

Американската блус певица и авторка на песни Бони Райт стана една от изненадите на вечерта, спечелвайки приза за песен на годината за парчето "Just Like That".

За наградата, която се присъжда за авторство, се съревноваваха още създателите на "About Damn Time" на Лизо, "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" на Тейлър Суифт, "As It Was" на Хари Стайлс, "Bad Habit" на Стив Лейси, "Break My Soul" на Бионсе, "Easy On Me" на Адел, "God Did" на диджей Калед, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар.

Ветеранката Бони Райт, която беше предпочетена в категорията пред популярни изпълнителки като Адел, Тейлър Суифт и Бионсе, получи отличието си от първата дама на САЩ Джил Байдън.

"Много съм изненадана. Не знам какво да кажа", сподели видимо смаяната Бони Райт, и допълни, че песента "Just Like That" засяга темата за донорството на органи. Райт си тръгна от церемонията с още две "грамофончета".

В четвъртата водеща категория за най-добър нов изпълнител беше отличена 23-годишната афроамериканска джаз певица Самара Джой, сравнявана с икони от ранга на Ела Фицджералд, Били Холидей, Сара Вон и Нина Симон.

Джой беше предпочетена за отличието пред изпълнители като Анита, "Монескин" и "Ует Лег". Приемайки отличието си нюйоркчанката почти се разплака. "Толкова, толкова съм благодарна. Благодаря ви", каза Самара Джой. Певицата по-рано през нощта спечели и "Грами" за най-добър джаз вокален албум.

Един от запомнящите се моменти на церемонията беше отбелязването на 50-годишнината на хип-хопа с 15-минутен трибют. На сцената излязоха изявени звезди на жанра като Грандмастър Флаш, който изпълни фундаменталния си хит "The Message", Рън Ди Ем Си, Чък Ди, Флейвър Флав, Айс-Ти, Куин Латифа, Бъста Раймс, Нели, Миси Елиът, Лил Уейн "Солт-ен-пепа", Ел Ел Куул Джей.

Изпълнението беше приятен момент за публиката на церемония с отдавнашна история на непризнаване на рапа.

Бед Бъни откри шоуто с енергично изпълнение, което накара мнозина от публиката, в това число и Тейлър Суифт, да се изправят и да затанцуват до масите си в "Крипто арина" в Лос Анджелис.

Сам Смит и Ким Петрас спечелиха наградата за най-добро изпълнение на поп дует/група група за песента си "Unholy". Петрас каза, че Смит е искал тя да произнесе благодарствената реч, защото е първата транссексуална жена, която печели тази награда.

"Искам да благодаря на всички невероятни трансджендър легенди, които отвориха тази врата за мен, за да мога да бъда тук тази вечер", каза Петрас.

Изпълнителката изрази благодарността си и към Мадона за невероятната ѝ подкрепа за ЛГБТК+ общността. "Не мисля, че щях да бъда тук без Мадона", каза Ким Петрас.

В сегмента "In memoriam" наградите "Грами" отдадоха почит към покойните звезди на музиката Лорета Лин, Тейкоф от "Мигос" и Кристин Маквий от "Флийтуд Мак". На сцената за трибюта излязоха Кейси Мъсгрейвс, Куейво и "Маверик сити мюзик", Шерил Кроу, Мик Флийтуд и Бони Райт.

Сред отличените на наградите "Грами" се нареди и Кендрик Ламар, който спечели призовете за най-добро рап изпълнение и най-добра рап песен за "The Heart Part 5" и най-добър рап албум за "Mr. Morales & The Big Steppers".

Актрисата Вайола Дейвис, която получи отличието за най-добра аудиокнига за "Finding Me", се присъедини към елитния клуб на носителите на голямата четворка ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони".

Сред останалите призьори на наградите "Грами" се наредиха Адел (най-добро солово поп изпълнение за "Easy on Me"), Уили Нелсън (най-добър кънтри албум за "A Beautiful Time" и най-добро солово кънтри изпълнение за "Live Forever"), Бед Бъни (най-добър ърбън албум за "Un Verano Sin Ti"), Ози Озбърн (най-добър рок албум за "Patient Number 9"), Бранди Карлайл (най-добро рок изпълнение и най-добра рок песен за "Broken Horses), Фючър в сътрудничество с Дрейк и Темс (най-добро изпълнение на мелодичен рап за "Wait For U"), Робърт Гласпър (най-добър ритъм енд блус албум за "Black Radio III"), Муни Лонг (най-добро ритъм енд блус изпълнение за "Hrs & Hrs"), "Ует Лег" (най-добро алтернативно музикално изпълнение за "Chaise Longue"), Майкъл Бубле (най-добър традиционен поп вокален албум за "Higher"), Карли Пиърс и Ашли Макбрайд (най-добро изпълнение на кънтри дует/група за "Never Wanted To Be That Girl"), Коуди Джонсън (най-добър кънтри албум за "Til You Can't"), Тейлър Суифт (най-добро музикално видео за "All Too Well: The Short Film"), Джак Антоноф (продуцент на годината), Дейв Шапел (най-добър комедиен албум за "The Closer"), "Jazz Fest: A New Orleans Story" (най-добър музикален филм), Лин-Мануел Миранда (най-добра песен за визуална медия за "We Don't Talk About Bruno" от анимацията "Енканто"), Ози Озбърн с участието на Тони Айоми (най-добро метъл изпълнение) и други.

Тази година церемонията за 65-ите награди "Грами" се завърна в Лос Анджелис, след като миналата година беше организирана в Лас Вегас заради коронавирусната пандемия и увеличаващите се случаи на зараза с варианта Омикрон. Водещ на шоуто отново беше комикът Тревър Ноа.