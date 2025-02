Бионсе най-накрая спечели "Грами" за най-добър албум

Бионсе спечели наградата за най-добър албум на 67-ото издание на наградите "Грами" в Лос Анджелис. Звездата беше отличена за осмия си албум "Cowboy Carter", който представя и възхвалява чернокожите корени на кънтри музиката. Преди тазгодишното издание голямата награда четири пъти се изплъзваше на Бионсе.

Когато името ѝ беше прочетено, Бионсе прегърна първо дъщеря си Блу Айви, след това и съпруга си Джей-Зи и чак след това излезе на сцената в златната рокля с пайети, за да приеме трофея.

"Чувствам се много пълноценна и много поласкана. Минаха много, много години", каза тя.

Бионсе с дъщеря си Блу Айви; снимка: БГНЕС/ЕПА

Певицата посвети наградата си на Линда Мартел, един от пионерите на чернокожите музиканти в кънтри музиката и първата чернокожа жена, която се изявява самостоятелно в Grand Ole Opry (г-жа Мартел участва в няколко от песните на Каубой Картър).

"Надявам се, че просто ще продължим да се движим напред и да отваряме врати", продължи Бионсе.

Победата на звездата идва 25 години след първата ѝ номинация за "Грами", като част от R&B групата Destiny's Child.

След това тя се превърна в най-награждавания изпълнител в историята на наградите "Грами" с 35 трофея - но основната награда ѝ убягваше до неделя вечер. Изглежда е било необходимо изпълнителката да смени жанра, за да спечели.

Отличеният ѝ албум Cowboy Carter е втората част от трилогия албуми, които разкриват американските музикални традиции и изваждат на светло често незабелязвания принос на чернокожите изпълнители.

Всъщност, Бионсе е първата чернокожа жена, която печели награда за албум на годината от 1999 г. насам, когато титлата бе присъдена на Лорин Хил.

Кънтри изненада и пожари

По-рано на церемонията Cowboy Carter спечели още една "Грами" - в категорията за най-добър кънтри албум.

По лицето на 43-годишната певица се появи зашеметено изражение, когато името ѝ беше прочетено.

"Уау, наистина не очаквах това", каза Бионсе в благодарствената си реч, като благодари на "всички невероятни кънтри изпълнители", които са гласували за наградата.

Признанието дойде пет месеца, след като Бионсе беше отхвърлена на наградите за кънтри музика (дори след като стана първата чернокожа жена с хит номер едно в класацията Hot Country Songs с песента "Texas Hold 'Em").

Тази песен беше номинирана и за запис на годината на наградите "Грами", но загуби от "Not Like Us" на Кендрик Ламар.

Рап хитът се оказа нокаутиращият удар в дългогодишната рап битка на Ламар и Дрейк. "Not Like Us" спечели всичките пет награди, за които беше номиниран, включително песен на годината, най-добра рап песен и най-добър музикален клип.

Кендрик Ламар; снимка: БГНЕС/ЕПА

Така парчето на Ламар стана втората хип-хоп песен, която печели награда за запис на годината (след "This Is America" на Childish Gambino през 2019 г.). Ламар обаче омаловажи постижението, като се съсредоточи върху родния си град Лос Анджелис, който наскоро беше опустошен от горски пожари.

"Ще посветим тази песен на града", обяви той.

Последиците от горските пожари бяха основната тема на церемонията, която се удвои като събиране на средства и събра над 7 млн. долара за пострадалите.

Комикът Тревър Ноа, който беше водещ на церемонията, призна: "само преди няколко седмици не бяхме сигурни, че това шоу изобщо ще се случи".

"За щастие, благодарение на героичните усилия на пожарникарите, пожарите вече са овладени и въпреки всички разрушения, духът на града се завръща", добави той на фона на щедри аплодисменти.

Самата церемония беше открита със специално изпълнение на местната група Dawes, чиито домове са били разрушени от стихията, и изпълнението им на класическата песен на Ранди Нюман "I Love LA".

На наградите бяха поканени и отряди от пожарникари, за да бъдат почетени техните усилия. Те минаха по червения килим и си направиха снимки с най-големите музикални звезди.

Родената в Лос Анджелис Били Айлиш беше вторият изпълнител на сцената. Тя изпълни номинираната си за награда песен "Birds Of A Feather" на фона на вдъхновена от природните красоти на Калифорния музика.

"Обичам те, Ел Ей", каза тя, когато музиката свърши.

По-късно Лейди Гага и Бруно Марс изпълниха разтърсваща версия на "California Dreamin'", първоначално на The Mamas & Papas, посветена на първите спасителни екипи, които помогнаха за овладяването на пожарите.

Водещият Тевър Ноа се пошегува, че победителите, чиито речи са по-дълги от минута и половина, ще бъдат принудени да дарят за каузата по 1000 долара за всяка допълнителна секунда, в която говорят.

Къде отидоха другите награди?

Британската поп звезда Charli XCX взе три награди за своя опияняващ клубен опус Brat, включително за най-добър денс/поп албум.

Charli XCX; снимка: БГНЕС/ЕПА

Бийтълс получиха наградата за най-добро рок изпълнение, 55 години след като се разделиха. Наградата им бе присъдена за Now And Then - песен, създадена от демозапис на покойния Джон Ленън, който е станал възможен благодарение на изкуствен интелект.

Чапъл Роан спечели наградата за най-добър нов изпълнител и използва речта си, за да призове за справедливо заплащане и условия в музикалната индустрия.

"Казах си, че ако някога спечеля "Грами" и се изправя тук пред най-влиятелните хора в музиката, ще поискам лейбълите и индустрията, която печели милиони долари от

изпълнителите, да предлагат достойно за живот заплащане и здравни грижи, особено за развиващите се изпълнители", каза тя.

Междувременно Лейди Гага беше един от многото артисти, които се застъпиха за ЛГБТИ+ общността, след като президентът Тръмп издаде укази, които забраняват равенството и приобщаването в правителството, както и такъв, който признава само два пола - мъжки и женски.

Лейди Гага и Бруно Марс; снимка: БГНЕС/ЕПА

"Искам само да кажа тази вечер, че транс хората не са невидими. Те заслужават любов, куиър общността заслужава да бъде издигната. Музиката е любов. Благодаря ви", каза тя, приемайки наградата за най-добро поп дуо/групово изпълнение с Бруно Марс за дуета им "Die With A Smile".

Първата награда на основната церемония беше за най-добър рап албум, която отиде при родената във Флорида рапърка Doechii за микстейпа ѝ "Alligator Bites Never Heal".

Тя отбеляза, че едва за трети път жена печели категорията, откакто тя е въведена през 1989 г., като отправи поздравления и към предшественичките си Лорин Хил и Карди Би.

Doechii; снимка: БГНЕС/ЕПА

"Има толкова много чернокожи жени, които ме гледат в момента, и искам да им кажа, че могат да постигнат всичко", добави тя.

"Всичко е възможно. Не позволявайте на никого да проектира каквито и да било стереотипи върху вас или да ви казва, че не можете да бъдете тук, че сте твърде тъмни, или че не сте достатъчно умни, или че сте твърде драматични, или че сте твърде шумни. Вие сте точно такива, каквито трябва да бъдете, за да сте точно там, където сте, и аз съм свидетелство за това. Слава на Бога", каза още изпълнителката.

И в една силна година за жените изпълнителки, новодошлата Сабрина Карпентър спечели две награди: за най-добро поп солово изпълнение за летния химн с кофеин "Espresso" и за най-добър поп албум за "Short n' Sweet".

Сабрина Карпентър; снимка: БГНЕС/ЕПА

Въпреки силното представяне на поп изпълнителките, Тейлър Суифт и Били Айлиш си тръгнаха с празни ръце, макар да имаха 13 номинации общо.

Алиша Кийс получи награда за цялостно творчество, а шоуто включваше и дълъг трибют в памет на Куинси Джоунс, който почина миналата година на 91-годишна възраст, след като създаде някои от най-емблематичните мелодии в историята на поп музиката за изпълнители като Франк Синатра, Дизи Гилеспи, Майкъл Джексън и Чака Хан.

Сегментът беше представен от Уил Смит, който се появи за първи път на телевизионна церемония по връчване на награди, след като през 2022 г. удари Крис Рок на сцената на "Оскарите".

Уил Смит; снимка: БГНЕС/ЕПА

Той заяви, че дължи кариерата си на Джоунс, който го е поканил в ситкома "Свежият принц от Бел Еър" през 90-те години, и го нарече "една от най-прогресивните и влиятелни фигури на нашето време".

След това той представи звездата от "Уикеда" Синтия Ериво и пианиста Хърби Хенкок, които изпълниха аранжимента на Джоунс на "Fly Me To The Moon".

Церемонията продължи със Стиви Уондър, който изпълни "We Are The World", и Джанел Монае, която представи перфектна версия на "Don't Stop 'Til You Get Enough" на Майкъл Джексън в реплика на блестящия смокинг на звездата и сребърни кристални чорапи до глезена.