Bird: Пеевски е бил вписан като директор на фирма във Великобритания

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски е бил вписан като собственик на фирма във Великобритания през 2024 г., а година по-късно собствеността е отнета от местните власти, защото той е обект на санкции за корупция от Лондон. Това съобщава разследващият сайт Bird.bg.

Разследващата медия уточнява, че не може да се изключи хипотезата, че някой е направил това вписване от името на санкционирания политик. По документи през юни 2024 г. Делян Пеевски изглежда е придобил фирмата G Ned Ltd. и е вписан като директор, става ясно от проверката на Bird.bg.

"Фирмата не е декларирана в България, както трябва по закон. Година по-късно е дисквалифициран, защото е обект на британски санкции за корупция. Както и на американски (санкции)", съобщава медията.

Bird.bg твърди, че е проучила всички налични документи в британския търговски регистър.

Продавач на фирмата е "някой си Григор от Павликени", който е основал фирмата през 2016 г., но не е подавал никакви финансови отчети през годините и тя е била пред служебно заличаване през 2022 г.

Григор е нямал никаква бизнес история в България и няма други фирми в Англия. На 1 юни 2024 г. той продава спящата фирма на Пеевски, който става и директор. А санкциите срещу Пеевски са приложени през април 2025 г., почти година след като Пеевски е купил фирмата.

Пеевски не е декларирал фирма в годишната си декларация и подлежи на проверка от Комисията за противодействие на корупцията. Подобен казус имаше и с кмета на столичния район "Илинден" Емил Бранчевски.

Ще има ли двоен стандарт?

Въпросът с евентуална фирма, в която Делян Пеевски е бил не само собственик, но и управляващ е важен, защото това може да означава наличие на несъвместимост с поста на народен представител.

Депутатите могат да имат корпоративна собственост, но не и да са управляващи, какъвто Пеевски се явява на британското дружество. Подобен казус миналата година предизвика сериозно напрежение около кметския пост в столичния район "Илинден".

През юни 2024 г. кметът на "Илинден" Емил Бранчевски бе отстранен след решение на Общинската избирателна комисия в София заради проблем с регистрирана на негово име фирма именно във Великобритания. Бранчевски беше издигнат за кмет на район "Илинден" от "Продължаваме-промяната-Демократична България ("Спаси София").

През март 2024 г. той съобщи, че на негово име е регистрирана фирма във Великобритания, което се е случило без негово знание. "След направена проверка се убедих, че наистина има такова дружество", каза тогава Бранчевски и допълни, че данните, които са взети, са имената му, месецът и годината на раждане.

Последва решение на Софийската общинска избирателна комисия, която прекрати предсрочно пълномощията му като кмет на район "Илинден".

Шест месеца след отстраняването му от поста кмет на район "Илинден" излезе окончателното решение на Върховния административен съд, с което бе потвърдено, че той няма фирма във Великобритания.

Тогава Бранчевски благодари на съда, че във възможно най-кратки срокове е взел окончателно решение и го възстановява на поста, на който гражданите на района законно са го избрали на последните местни избори.

В края на миналата година обаче Бранчевски се разграничи от ПП-ДБ и "Спаси София" и се обяви за независим кмет. "Като районен кмет на район "Илинден" дължа на хората цялата истината. От днес нататък аз съм независим кмет! Няма да отчитам действията си в който и да било партиен офис, ще се отчитам само и единствено пред гражданите", каза тогава той.