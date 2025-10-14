Битка за багаж и минути: ЕС между печалбите на авиобранша и правата на пътниците

Ще бъде ли намерен балансът между исканията на авиопревозвачите и правата на пътниците при промяната на европейския регламант - отговорът на този въпрос ще стане ясен до края на годината.

Сега пътуващите със самолет имат право на безплатен ръчен бажаж на борда, както и компенсация, ако полетът закъснее с над 3 часа. Компенсациите са до 600 евро в момента и размерът не им е променян от 2004 г.

Съветът на ЕС предложи промени, с които на практика защитава правата на авиопревозвачите, за сметка на пътниците. Те предвиждат компенсации да се плащат само при закъснения от над 4 часа за къси полети и над 6 часа при дълги полети. Освен това се предлага намаляване на максималната компенсация за полети над 3500 км - от 600 на 500 евро.

Европейският парламент обаче не е съгласен и зае стараната на пътниците. Позицията на евродепутатите е да остане правото на безплатен ръчен багаж в салона на самолета (малка чанта или раница), който се събира под седалката, както и още един багаж със сбор от размерите по височина, ширина и дълбочина от общо 100 сантиметра и тегло до 7 килограма.

ЕП смята, че пътниците трябва да бъдат обезщетявани след 3 час на закъснение на техния полет, независимо от разстоянието на полета. Те очакват обезщетенията да бъдат от 300 до 600 евро и да бъдат изплащани незабавно, ако пътник получи отказ да бъде качен на борда.

Евродепутатите искат процедурата за обезщетение да се води с помощта на уеднаквени формуляри, попълнени автоматично и предварително от авиокомпаниите, изпратени на пътниците до 48 часа след настъпване на събитието.

Списъкът с причини, при които не се дължи обезщетение, трябва да бъде кратък, като включва природни бедствия, война, лошо време или непредвидени трудови спорове, с изключение на стачки на служителите на авиокомпаниите, смята Европарламентът.

Червените линии в преговорите между Съвета на ЕС и ЕП Праг от 3 часа за компенсация при закъснели полети. Родителите да не плащат, за да седят до детето си в самолета. Ръчният багаж до 7 кг да бъде включен в цената на билета. При проблемен полет, пътникът да получава формуляр за компенсация Незабавно обезщетение при отказан бординг заради препродадени места

"Зад всяко закъснение или отмяна на полет стоят истински хора, пропуснати рождени дни, погребения, сватби и интервюта за работа", отбеляза българският евродепутат Андрей Новаков, който е докладчик на ЕП по правата на пътуващите със самолет. Според него "справедливият баланс между защитата на пътниците и конкурентната авиационна индустрия остава от съществено значение, но никога за сметка на правата на гражданите".

Правото на безплатен багаж в кабината на самолета трябва да е включено в цената на билета и да не бъде свързано с налагане на допълнителни такси, смята Андрей Новаков. По неговите думи не е приемливо таксата за багаж да надвишава цената на билета за пътуването.

Освен това евродепутатите очакват с новите промени родителите да не трябва да плащат, за да пътуват до децата си в самолета.

Европарламентът не може да приеме и отпадането на хартиените бордни карти.

ЕП е единен, имаме червени линии, от които няма да отстъпим, каза Андрей Новаков на пресконференция преди началото на преговорите, които предстоят тази седмица. Той очаква преговорите със Съвета на ЕС за промяна на правилата да приключат през декември.

Ивайло Данаилов, съосновател на SkyRefund - българска компания, която помага на пътници от цял свят да получат обезщетение при проблемни полети, предупреждава, че ако остане предложението на Съвета на ЕС би оставила милиони европейци без защита при най-честите случаи на закъснение.

"Подобна промяна би изпратила тревожен сигнал, че защитата на потребителите е поставена на втори план спрямо интересите на авиокомпаниите. Вместо да ограничава правата на пътниците, ЕС трябва да създаде по-ефективен механизъм, който да решава реални проблеми като загубен багаж", коментира Ивайло Данаилов.

Вътрешните данни на SkyRefund потвърждават статистиката на евродепутатите, че 60% от исковете са за закъснения при полети предимно с малко над минимума от 3 часа - точно случаите, които биха останали извън обхвата на компенсациите, ако предложението на Съвета на ЕС бъде прието. Повишаването на прага за закъснение крие риск от системно увеличаване на броя на закъснелите полети в ЕС, предупреждава Ивайло Данаилов.

Асоциацията на застъпниците за правата на пътниците (APRA), в която SkyRefund членува, организира петиция срещу предложените промени.

Авиобраншът и пътниците са единодушни поне в едно - нужна е промяна в правилата, които са от 2004 г.

"Европейският регламент отдавна се нуждае от актуализация. През последните 20 години много ключови въпроси бяха решени от съда, но тези решения често са сложни и труднодостъпни за обикновения пътник. Новата версия трябва да обедини всички тези съдебни тълкувания и да ги превърне в ясни и разбираеми правила", коментира Цветелина Боцева, юрисконсултът на SkyRefund Цветелина Боцева.

Тя напомня, че размерът на обезщетенията за закъснял или отменен полет не е променян от 2004 г. "Поради инфлацията днес тези суми имат значително по-ниска стойност. Ако регламентът бъде актуализиран, без да се увеличат компенсациите, той ще загуби смисъла си", посочи Боцева.

През последните години авиосекторът отбеляза рекордни печалби. По данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) през 2025 г. браншът се очаква да реализира нетна печалба от 36 млрд. долара и приходи от 979 млрд. долара - най-високото ниво в историята на индустрията, надхвърлящо предковидните резултати от 2019 г.

Всичко това става на фона на увеличаване на броя на проблемните полети. През 2024 г. над 287 милиона пътници в Европа са били засегнати от закъснения или отменени полети. В същото време само 30% от европейците се чувстват информирани за правата си като авиопасажери, показва проучване на Евробарометър от юли 2024.

Ако предложените промени на Съвета на ЕС бъдат приети, значителна част от тези разходи ще бъдат спестени на авиокомпаниите, но за сметка на пътниците, които ще изгубят една от най-важните си защити.