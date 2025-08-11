Битката с огъня край Сунгурларе продължава четвърти ден, пожарът в Пирин с три нови огнища

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе, като все още има действащи огнища. Заради силния вятър в неделя огънят се насочи към село Скала, но намеса на пожарникарите предотврати навлизането му в населеното място. Пожарни екипи останаха да следят ситуацията на място и през нощта.
Пожарът започна в петък, а заради силния вятър огънят се разрасна. В гасенето на огъня по въздух се включиха и 2 шведски самолета и хеликоптер. Огънят обхвана гората между селата Скала и Бероново. Изпепелени са над 10 000 дка. Няма опасност за населените места, предаде БНТ.
Остава в сила и обявеното бедствено положение. Хората от дома за възрастни, които превантивно бяха евакуирани, останаха и през тази нощ в центъра, в който са настанени.
"Днес пак имаме уверението, че ще се включи хеликоптерът от Ново село и двата шведски самолета за гасене по въздух. Всички екипи на пожарна безопасност са на терен, имаме много доброволци, тежка техника, булдозери. Дано вятърът след обяд не е силен", каза пред БНТ кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов.
Същевременно три нови огнища са се активирали по периметъра на пожара в Пирин, който избухна вечерта на 25 юли, предаде БНР.
Едното е под кариерите над Илинденци, а другите две- над Сандански, във високата част на планината, в близост до границата с Национален парк "Пирин“, съобщи областният директор на пожарната служба в Благоевград комисар Валентин Василев.
Огнищата са засегнали и нови горски територии. Пожарни екипи и служители от горските стопанства работят на терен и полагат усилия пожарът да не се разрасне отново.
По данни да главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" през последното денонощие са били потушени общо 204 пожара в цялата страна. Пожарникарите са реагирали на 248 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 31 пожара, а без нанесени материални щети - 173 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Пожарите се разпространяват по корените под земята. Възникват нови огнища. Не могат да бъдат спрени, това е голямо наказание за българите.
Депутатите и властта също се пече на палещото слънце в Тайланд, Гърция, Турция и Египет. Някои и в Дубай ......................
Карма.....булгаристанци....ще горите заради простотията и злото, което вършите по света !