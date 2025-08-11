Битката с огъня край Сунгурларе продължава четвърти ден, пожарът в Пирин с три нови огнища

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе, като все още има действащи огнища. Заради силния вятър в неделя огънят се насочи към село Скала, но намеса на пожарникарите предотврати навлизането му в населеното място. Пожарни екипи останаха да следят ситуацията на място и през нощта.

Пожарът започна в петък, а заради силния вятър огънят се разрасна. В гасенето на огъня по въздух се включиха и 2 шведски самолета и хеликоптер. Огънят обхвана гората между селата Скала и Бероново. Изпепелени са над 10 000 дка. Няма опасност за населените места, предаде БНТ.

Остава в сила и обявеното бедствено положение. Хората от дома за възрастни, които превантивно бяха евакуирани, останаха и през тази нощ в центъра, в който са настанени.

"Днес пак имаме уверението, че ще се включи хеликоптерът от Ново село и двата шведски самолета за гасене по въздух. Всички екипи на пожарна безопасност са на терен, имаме много доброволци, тежка техника, булдозери. Дано вятърът след обяд не е силен", каза пред БНТ кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов.

Същевременно три нови огнища са се активирали по периметъра на пожара в Пирин, който избухна вечерта на 25 юли, предаде БНР.

Едното е под кариерите над Илинденци, а другите две- над Сандански, във високата част на планината, в близост до границата с Национален парк "Пирин“, съобщи областният директор на пожарната служба в Благоевград комисар Валентин Василев.

Огнищата са засегнали и нови горски територии. Пожарни екипи и служители от горските стопанства работят на терен и полагат усилия пожарът да не се разрасне отново.

По данни да главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" през последното денонощие са били потушени общо 204 пожара в цялата страна. Пожарникарите са реагирали на 248 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 31 пожара, а без нанесени материални щети - 173 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции.