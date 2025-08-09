"Битката за истината е изгубена на този етап, но не бива да я изоставяме" (видео)

Накъде върви този свят след появата на нещо, което вече знае повече от всеки отделен човек, а скоро ще бъде и по-умно от всеки отделен човек? За това обречено ли е човечеството след появата на изкуствения интелект говори в подкаста "Наяве с Mediapool" Георги Караманев - журналист и програмист, автор на сайта "Дигитални истории", където прави провокативни експерименти с изкуствения интелект.
"Битката за истината е загубена на този етап, но не бива да я изоставяме, защото изоставим ли я – тогава вече ставаме много добра потенциална жертва на всякаква форма на манипулации. Каквито вече сме, но със следващото поколение технологии нещата стават за мен страховити, защото всеки човек може да бъде излъган и манипулиран за всяко едно нещо, при това абсолютно доброволно", смята Караманев.
В този епизод на подкаста търсим още отговор на въпроса кой би управлявал по-добре България – политиците или изкуствения интелект. Георги ни представя и резултатите от някои от най-интересните експерименти с изкуствения интелект. Като например каква оценка от журито на литературни конкурси получават стихове, писани от изкуствен интелект, какво IQ има ChatGPT и колко изкара ChatGPT на матурата по български език.
Ето какво каза Георги Караманев в "Наяве с Mediapool":
Можете да слушате "Наяве с Mediapool" и в "Spotify".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.