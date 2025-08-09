"Битката за истината е изгубена на този етап, но не бива да я изоставяме" (видео)

Накъде върви този свят след появата на нещо, което вече знае повече от всеки отделен човек, а скоро ще бъде и по-умно от всеки отделен човек? За това обречено ли е човечеството след появата на изкуствения интелект говори в подкаста "Наяве с Mediapool" Георги Караманев - журналист и програмист, автор на сайта "Дигитални истории", където прави провокативни експерименти с изкуствения интелект.

"Битката за истината е загубена на този етап, но не бива да я изоставяме, защото изоставим ли я – тогава вече ставаме много добра потенциална жертва на всякаква форма на манипулации. Каквито вече сме, но със следващото поколение технологии нещата стават за мен страховити, защото всеки човек може да бъде излъган и манипулиран за всяко едно нещо, при това абсолютно доброволно", смята Караманев.

В този епизод на подкаста търсим още отговор на въпроса кой би управлявал по-добре България – политиците или изкуствения интелект. Георги ни представя и резултатите от някои от най-интересните експерименти с изкуствения интелект. Като например каква оценка от журито на литературни конкурси получават стихове, писани от изкуствен интелект, какво IQ има ChatGPT и колко изкара ChatGPT на матурата по български език.

Ето какво каза Георги Караманев в "Наяве с Mediapool":

