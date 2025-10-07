Бивш министър на Египет ще бъде новият генерален директор на ЮНЕСКО

Организацията на ООН за образование, наука и култура ООН - ЮНЕСКО ще има първия си директор от арабския свят, след като бившият министър на туризма на Египет Халед ел Енани беше номиниран за поста от Изпълнителния съвет на организацията, предадоха световните агенции.

54-годишният ел Енани, който е египотолог по образование, спечели с голяма преднина пред кандидата от Демократична република Конго Фирмeн Едуар Матоко, събирайки 55 от 58 гласа на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО.

Номинацията му ще бъде официално гласувана от всички членове на ЮНЕСКО на 6 ноември по време на Генералната конференция на организацията, която ще се състои в узбекистанския град Самарканд. Общото събранието досега никога не е оспорвало номинацията на Изпълнителния съвет.

Халед ел Енани ще наследи на поста французойката Одре Азуле, която оглавява ЮНЕСКО от 2017 г. насам.

Номинацията му идва на фона на сътресения с организацията, след повторното оттегляне на САЩ от нея. В края на юли американският президент Доналд Тръмп реши Съединените щати да се оттеглят от организацията само две години, след като отново се присъединиха към нея.

Според Тръмп ЮНЕСКО води антиизраелска и антиамериканска политика и имала пропалестински и прокитайски пристрастия. Тръмп вече изтегли САЩ от ЮНЕСКО по време на първото си президентство през 2017 г. Съединените щати осигуряват около 8% от общия бюджет на ЮНЕСКО (около 20% по време на първия мандат на Тръмп).

Бившият египетски министър ще оглави ЮНЕСКО за следващите четири години. Пред Изпълнителния съвет на организацията Хале дел Енани обеща да работи "ръка за ръка с всички държави членки, за да изготвят заедно пътна карта за модернизиране на ЮНЕСКО и да я насочат към бъдещето“.

Халед Ахмед ел Енани Али Ез е роден през 1971 г. Той е египтолог и професор в Хелуанския университет, където преподава от повече от 30 години. Бил заместник-декан на Факултета по туризъм и хотелиерство, директор на Центъра за отворено обучение и ръководител на катедрата за обучение на екскурзоводи. Има докторска степен по египтология от университета "Пол-Валери Монпелие 3" (Франция), където няколко пъти е бил гост-преподавател, предаде БТА.

Ел Енани е бил директор на Националния музей на египетската цивилизация (2014-2016) и Египетския музей в Кайро (2015-2016). От 2016 до 2022 г. той бе министър на антиките, а след това и министър на туризма и по въпросите на паметниците на културата на Египет.

Египтиянинът е член на няколко международни научни дружества. Той бе назначен през ноември миналата година за специален посланик за културен туризъм от Световната организация по туризъм към ООН, а наскоро – и за патрон на Африканския фонд за световно наследство.

ЮНЕСКО e основана след края на Втората световна война и цели насърчаването на мира чрез международно сътрудничество в образованието, науката и културата. Базираната в Париж организация работи за осигуряване на образование за момичетата, насърчава осведомеността за Холокоста и финансира научни изследвания в развиващите се страни. Известна е преидмно с обявяването и опазването на обекти от световното културно наследство.