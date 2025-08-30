Бивш председател на украинския парламент е убит в Лвов

В събота в Лвов е убит Андрий Парубий, бивш председател на Върховната рада, съобщи укаринската агенция УНИАН.
„Всички съответни служби са ангажирани. Жертвата е починала преди пристигането на лекарите“, съобщава председателят на Лвовската областна военна администрация Максим Козицки.
Националната полиция допълва, че обяд е получено обаждане на спешния телефон за стрелба в района на Сихив в Лвов.
"Починалият е известен общественик и политик, роден през 1971 г.“, се казва в съобщение на Националната полиция преди името на политика да бъде публикувано официално.
Парубий бе един от лидерите на Майдана в Киев през зимата на 2013-2014 г. Той ръководеше Върховната рада в периода 2016-2019 г.
