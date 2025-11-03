Бивш съветник на Радев е докладчик в КС по делото за отнемането на влиянието му в ДАНС

Той е бил и служебен министър в назначения от Румен Радев кабинето начело с Гълъб Донев.
Пенов беше и дългогодишен правен съветник на президента Георги Първанов.
Първанов го освободи, след като се оказа, че паралелно с това е бил адвокат на "Леденика" - пивоварната на покойния бизнесмен Михаил Михов "Мишо Бирата", който бе главен герой в СРС-скандала "Ало, Ваньо".
Официалният мотив за освобождаването на Пенов бе "изострената обществена чувствителност".
Жалбата за ДАНС
Под искането до КС са се подписали общо 59 народни представители. Освен от "Възраждане", която инициира жалбата, подписи са сложили трима депутати от "Продължаваме промяната", 13 - от "Алианс за права и свободи" и парламентарната група на "Величие".
Според вносителите поправките в Закона за ДАНС противоречат на принципа на разделението на властите, като отнемат ролята на президентската институция като балансьор другите власти.
Освен това законопроектът е бил приет без дебат и разгледан от парламентарната вътрешна комисия, а не от ресорната ломисията за контрол над службите за сигурност.
"Възраждане" подготвя и още три искания до КС във връзка с промените в законите за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), в закона за специалните разузнавателни средства, свързани с Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), и приетите процедурни правила за избор на председател на ДАНС.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
