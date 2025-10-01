Бивш служител: Тарифата за назначение в ДАИ е 20 000 евро

Тарифата за назначение в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на обикновен инспектор е 15 000 - 20 000 евро. Това съобщи Красимир Пъргов пред Нова телевизия, като уточни, че информацията му е неофициална. Той е бивш служител на агенцията, която е правоприемник на бившата "Държавна автомобилна инспекция" и абревиатурата ѝ ДАИ остава нарицателна за служителите. Коментарът му е по повод скандалния случай с поискания подкуп от шофьори в екипа на Роби Уилямс край София.
Пъргов обясни, че от назначения по втория начин инспектор се изисквало да взима подкупи и да отчита "по 200 евро" нагоре по веригата, за да си ги "делят между две партии", откакто коалиционното правителство е на власт.
Преди ден транспортният министър Гроздан Караджов (ИТН) каза, че тече проверка по сигнал как началници са карали подчинените им да отчитат част от взетите рушвети. "Започнаха да се охрабряват и нашите служители да разказват в писмен вид, с подписите си, къде техните началници ги натискат да събират пари", каза Гроздан Караджов.
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се е превърнала в "най-пробитата и корупционна служба", работи като "рекетьорска организация" и редовите сигнали срещу рекета на пътя са пренебрегвани масово, смята Красимир Пъргов.
"Съкращаван съм три пъти от въпросната администрация, явно не се вписвам във вътрешните правила. За мен тази корупция не може да се случва, ако отгоре няма чадър. Беше въпрос на време да се случи, защото на всички ни е ясно как работи тази служба. Знаем, че е най-корупционната и за 10 години поне 10 пъти са били задържани групи в нея. Британското посолство дава сигнал и след 48 часа има задържани, а ние подаваме сигнали от години и няма реакция, няма арести. На дневен ред излиза въпросът: "Кой на кого дава" - аз ли да ви кажа? Вие как го установихте за 48 часа?", иронично попита той.
Според него в службата работят "много съвестни граждани", но системата ги изхвърля, защото "пречат" на корупционните вериги.
Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, припомни, че в годините назад има доста свидетелства за корупционни практики и не са само в "Автомобилна администрация", но най-лошото е, че продължават да виреят. Според нея причината е, че държавата сама създава условия за корупция с необяснимо високи глоби и "наредби, които са изцяло неприложими".
"Ако в Европа една санкция е 100 евро, в България е 500 евро за същото нарушение. Автоматично ние създаваме условия за корупция. Законотворците никога не се допитват до бранша, за да работим пълноценно. Сега 9 месеца ние променяме 3 изречения в наредбата за субсидиите", даде примери Милтенова.
Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията предупреди, че закриването на автомобилната администрация, за което се обявиха лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски, няма да реши автоматично проблемите с черните каси в пътната служба.
Той даде пример с Комисията за противодействие на корупцията, на която парламентът не може да избере ръководство от една година - и направи пряка връзка между този проблем и липсата на адекватни разследвания.
"Този проблем има два аспекта - как протичат разследванията и как сме организирали превенцията. Мисля, че тук проблемът е, че последните години антикорупционните мерки отидоха на заден план. Още миналата година бяхме направили поредно проучване за корупцията и тогава алармирахме, че административната, която тормози гражданите и бизнеса, е нараснала и е достигнала нива, сходни с тези от 1999 г. и 2014 г.", обясни Русев.
"Част от проблема е, че точно тези контролни органи, в които се прилагаха някакви мерки, ги изоставиха или не бяха прилагани достатъчно. Резултатите ги виждаме. Това не е нещо, което изчезва от днес за утре. Ако няма системен подход за прилагане, корупцията се връща", коментира той.
Петър Вутов, заместник-председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, смята, че има нужда от единен контролен орган, който да не допуска подобни практики на пътя. "Идеята за това е от 10 години, ние я предлагаме, но тя не трябва да минава към МВР. Трябва да бъде независима организация", каза той.
В Германия службата се нарича BAC и е страшилище за шофьорите. В Австрия са решили въпроса с няколко центъра до аутобаните, където има сигнализация и пресяват камионите, и им вземат акъла от проверки . В другите страни не съм срещал специализирани служби. ДАИ от социализма е все недоработена и не могат да започнат на чисто...................................
В нормална държава министърът отдавна щеше да си е подал оставката. В Бандитстан обаче, Стафидян Караджов още го играе министър и "бори" корупцията, от която е част... държавната бухалка-прокурВатурата дреме, щото замесените не са от опозицията и няма заповед да удря и да държи виновни в ареста, тя държи само невинни по обвинения на някоя гербава тьотка... мафията с държава в ръцете. След всички издънки с БДЖ и автобусните фирми... "Можачите" толкова си могат - да ни правят за …
срам пред света, докато крадат и вървят отчисленията към тях... Ние тука сме като негрите полицаи в Африка, дето спират холандец на мотор с бордова камера и го питат директно, докато той ги снима:
- От къде си?
-От Холандия...
- Аааа, ок, а какво ще дадеш?! (...и правят жест за пари)
Бананова територия!
Без страх от бога никакви мерки не действат. Затова трябват часове по нравствено и религиозно възпитание в училищата.
Само?