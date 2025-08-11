Бивш собственик на "Юнион Ивкони" купува бензиностанциите на Gazprom

Бившият собственик на автобусната компания "Юнион Ивкони" Ивайло Константинов купува веригата бензиностанции на Gazprom в България. Това съобщава на сайта си "Капитал" като информацията е потвърдена пред изданието от самия Константинов.

Руската компания "Газпром нефт" развива мрежата си през сръбското си дружество "Нафтена индустрия Сърбия" (NIS). В България бизнесът минава през компанията "НИС Петрол", която има 23 обекта, петролна база в Костинброд и още 12 терена.

Проверка на Mediapool в регистъра на Комисията за защита на конкуренцията показва, че в понеделник такова заявление за концетрация е входирано в регулатора.

Константинов купува "НИС Петрол" през дружеството "Уни енерджи" и развива друга верига бензиностанции под бранда Avia. Ако сделката получи “зелена светлина” до средата или най-късно до края на октомври брандът Avia ще замени този на Gazprom, като това би означавало, заедно с обектите Avia, оформянето на верига от над 40 бензиностанции и национално покритие, добавя "Капитал". По договор дебрандирането и брандирането трябва да се случат в рамките на три дни, като сега купувачът е в процес на избор на изпълнители за въпросната задача.

Плановете за базата в Костинброд са да предоставя вместимости за съхранение на гориво на други компании от бранша, употреба за собствени нужди и продажби на едро.