Бивш зам-градски прокурор на София е нападнат с чук

Бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат с чук, съобщи БНТ. Престъплението е извършено в подземния гараж на дома му в кв. "Малинова долина". Илиев е бил настанен в болница като състоянието му е стабилно.

Пред БТА от градската прокуратура са потвърдили за нападението без да споменават името на пострадалия. По случая е започнало разследване. Към момента няма информация за арестувани заподозрени.

Илиев е високопоставен магистрат, който беше сред ръководителите на най-важната прокуратура в страната. Той бе част от екипа на Илияна Кирилова. Тя се пенсионира преди няколко месеца. След това част от заместниците ѝ също се разделиха с постовете си. Илиев напусна доброволно ръководната позиция.

Като прокурор Илиев работи предимно по криминални престъпления като отвличания, палежи и убийства.