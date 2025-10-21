Бивш зам-градски прокурор на София е нападнат с чук

Бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат с чук, съобщи БНТ. Престъплението е извършено в подземния гараж на дома му в кв. "Малинова долина". Илиев е бил настанен в болница като състоянието му е стабилно.
Пред БТА от градската прокуратура са потвърдили за нападението без да споменават името на пострадалия. По случая е започнало разследване. Към момента няма информация за арестувани заподозрени.
Илиев е високопоставен магистрат, който беше сред ръководителите на най-важната прокуратура в страната. Той бе част от екипа на Илияна Кирилова. Тя се пенсионира преди няколко месеца. След това част от заместниците ѝ също се разделиха с постовете си. Илиев напусна доброволно ръководната позиция.
Като прокурор Илиев работи предимно по криминални престъпления като отвличания, палежи и убийства.
E, а по главните - бивши, временни и сегашни - кога? Изчерпа ни се чакалото вече.
Е защо с чук, неуважително някак си пред представител на уважавана държавна институция.
Вероятно и ще зачестяват подобни изпълнения. Налягането нагнетено от тази прогнила корупционерска структура, ще започне да избива и в такива грозни сцени, просто беше въпрос на време..