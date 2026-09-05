Бившата шефка на кабинета на Борисов работи за кампанията на Гюров

Румяна Бъчварова, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи във втория кабинет на Бойко Борисов, заяви, че подкрепя кампанията на Андрей Гюров за президентските избори.

Бъчварова, която беше и началник на политическия кабинет на Бойко Борисов, както и посланик на България в Израел, уточни пред бТВ, че не е част от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров, но му помага в предизборната кампания.

Бъчварова бе и началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров.

Тя отхвърли и възможността да се прави пряко сравнение между Андрей Гюров и Бойко Борисов, с когото е работила дълги години.

На този фон все още не е ясно дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент, след като ПП и ДБ отхвърлиха предложението му за обща кандидатура.

По думите на Бъчварова решението да не се включи официално в инициативния комитет е било нейно, тъй като смята, че така може да бъде по-полезна.

“На първо място е необходимо повече хора да го познават и да могат да оценят неговите качества“, коментира Бъчварова.

Според нея Гюров е човек с различен профил от традиционните политически фигури. Тя го определя като “съвременен тип човек“, който е получил образование и е работил в чужбина, а след това се е реализирал в България.

По отношение на ГЕРБ тя уточни, че от седем години не е част от партията и я наблюдава отстрани. Бъчварова определи като “добър знак“ факта, че в партията вече публично се чуват различни позиции, като даде пример с изказванията на Владислав Горанов и Делян Добрев.