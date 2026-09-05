Бившата шефка на кабинета на Борисов работи за кампанията на Гюров

Румяна Бъчварова, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи във втория кабинет на Бойко Борисов, заяви, че подкрепя кампанията на Андрей Гюров за президентските избори.
Бъчварова, която беше и началник на политическия кабинет на Бойко Борисов, както и посланик на България в Израел, уточни пред бТВ, че не е част от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров, но му помага в предизборната кампания.
Бъчварова бе и началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров.
Тя отхвърли и възможността да се прави пряко сравнение между Андрей Гюров и Бойко Борисов, с когото е работила дълги години.
На този фон все още не е ясно дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент, след като ПП и ДБ отхвърлиха предложението му за обща кандидатура.
По думите на Бъчварова решението да не се включи официално в инициативния комитет е било нейно, тъй като смята, че така може да бъде по-полезна.
“На първо място е необходимо повече хора да го познават и да могат да оценят неговите качества“, коментира Бъчварова.
Според нея Гюров е човек с различен профил от традиционните политически фигури. Тя го определя като “съвременен тип човек“, който е получил образование и е работил в чужбина, а след това се е реализирал в България.
По отношение на ГЕРБ тя уточни, че от седем години не е част от партията и я наблюдава отстрани. Бъчварова определи като “добър знак“ факта, че в партията вече публично се чуват различни позиции, като даде пример с изказванията на Владислав Горанов и Делян Добрев.
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Поучителният тон, винаги е бил характерен за пълните Де.Били. А забелязахтели докъде я докарахте така? N.B. Изглежда си забравил как миналия път саботирахтирахте собствения си проевропейски кандидт и как ти лично ДеБилно гласува за путюраста гадев.
Румяна Бъчварова е достатъчно разпознаваемо име в българското публично пространство, за да бъде представяна единствено като „бившата на Борисов“. Тя е утвърден социолог с дългогодишен опит в анализа на публични политики и съосновател на една от водещите социологически агенции. Освен това е била вицепремиер, министър на вътрешните работи и посланик на България в Израел в изключително сложен геополитически период. Една професионална кариера трябва да се оценява по реалните факти и натрупания експертен опит, а не през призмата на евтини политически етикети.
Виж сега, дава ви се избор - проевропейски кандидат или проруски. Вие може да гласувате за който си искате, или да седите в къщи обидени. Това си е вашият избор и вие ще си носите последствията.
Между другото, както се вижда путюрастките сили се консолидирад зад идиотова, а ДеБилите, които на на парламентарните избори едва събраха 12%, КОЙ знае защо смятат, че е много добра идея да се карат и обиждат потенциалнитге си съюзници...
Само истински Де.Бил би могъл да си въобразява, че кандидатът за президент на партийка с 12% подкрепа, без да се съюзи с други сили би могъл да спечели срещу кандидат на 3 партии с обща подкрепа над 51%... Между другото, самият Гюров осъзнава тази проста математика за разлика от ДеБилните си съпартийци, които КОЙ знае защо смятат за много добра идея да се конфронтират и обиждат потециалните си партньори... Вероятно съвсем (НЕ)случайно...
Аз нямам предпочитания. Възможно е да не гласувам, щото смятам президентска функция за излишна за скромната ни страна. Практиката по света е разнообразна. Има и преки избори, и от парламента. Има и чисто президентско управление, и с премиер. Пълна лакърдия/уйдурма. Напасва се и към монархиите рахат.
Един съвет от мен: Видиш ли л.а.й.н.о на пътя си– просто го заобиколи. Вярвай ми, помага.
Помня Илиян4ето как се озърташе разногледо през зимата на 1996-97-ма, когато като водеща в „По света и у нас“ трябваше да съобщи за оставката на Жан Виденов. Този ѝ вZгляд съвсем скоро отново ще го видим.