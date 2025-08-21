Бившият главен секретар на МВР при Калин Стоянов стана шеф на полицията в Кърджали

Димитър Кангалджиев е новият ръководител на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Досегашният директор Щерьо Милчев е освободен и "остава в системата на МВР", се казва в съобщение на ОД на МВР в Кърджали.

Мотиви за рокадата не се съобщават.

Димитър Кангалджиев беше временен главен секретар на МВР между април и септември 2024 г., като зае мястото на Живко Коцев. Той беше отстранен заради обвинението по делото срещу бившата шефка на агенция "Митници" Петя Банкова.

Издигането на Кангаджиев до и.д. професионален ръководител на полицията съвпадна с периода, в който Калин Стоянов беше вътрешен министър.

След опит за забавяне на смяната с дълъг болничен - Кангалджиев беше заменен от Мирослав Рашков по време на втория служебен кабинет на Димитър Главчев.

Рашков и досега заема позицията на временен главен секретар, без да може да бъде назначен като титуляр или да бъде сменен от друг.

Причината е конфликтът между президента Румен Радев и правителството, които не могат да постигнат съгласие около кандидат за ключовия пост.

Димитър Кангалджиев е бил зам.-директор на ГДБОП между 2021 и 2023 г. Преди това две години е ръководил сектор в дирекцията за борба с организираната престъпност.

Завършил е Академията на МВР, има и диплома по право от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благевград.

Рокади и в ОДМВР- Кюстендил

Рокади в полицията са извършени и в Областната дирекция на МВР в Кюстендил отново със заповеди на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Старши инспектор Радослав Боюклийски, досегашен началник на сектор "Пътна полицията", е преназначен на длъжността началник на Полицейския участък Невестино, към Районнота управление на МВР в Кюстендил, съобщи ОД на МВР в Кюстендил.

Началникът на участъка старши инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група ТП и Контрол на общоопасните средства към отдел "Охранителна полиция" на ОД на МВР.

Функциите на началник сектор "Пътна полиция" в Областната дирекция на МВР, ще изпълнява старши инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора.

В съобщението на Областната дирекция на МВР в Кюстендил до медиите не са посочени мотиви за рокадите.

Н0еофициално в Дупница и Кюстендил се коментира, че през последните месеци напрежението между старши инспектор Радослав Боюклийски, досегашен началник на сектор "Пътна полиция", и комисар Васил Паргов ескалира. Това е може би причината за рокадите в ОД на МВР Кюстендил, пише pirinsko.com.

Местното издание припомня, че Радослав Боюклийски е известен с отличната си кариера още като редови полицай. Заедно с топ ченгето от близкото минало Валери Крумов – Кимбата, двамата са установили над 300 откраднати и с пренабити номера автомобили по главния път Е-79, и са заловили големи количества наркотични вещества.

В коридорите на полицията в Кюстендил се коментира, че Боюклийски е "бушон" за престъпленията под пагон в ОД на МВР в Кюстендил.

Очаквате се още рокади след разследване за пътен инцидент с патрулка прикрит от ръководството на полицията в Кюстендил.