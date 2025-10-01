Бившият кмет на Кърджали е подсъдим за присвояване на пари за дърва

Прокуратурата в Кърджали внесе в съда дело за присвояване на общински пари за дърва за огрев, което се води срещу бившия дългогодишен кмет на града Хасан Азис. Подсъдими в процеса са бивш главен счетоводител и двама финансови контрольори от общината.
Срещу тях са повдигнати обвинения за длъжностно присвояване и безстопанственост, свързани с договори за доставка на дърва.
Хасан Азис и главният счеводител са обвинени за присвояване на 78 704 лв. по два договора за доставка на дърва в периода 2018-2019 година.
Отделно, Азис ще отговаря и за безстопанственост, която е свързана със същите дърва, за които е обвинен, че е присвоил парите. Общо нанесената щета на община Кърджали се изчислява на 91 163 лева.
Прокуратурата твърди, че през 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост.
“Дървеният материал трябвало да бъде отсечен, рампиран, натоварен, транспортиран, разтоварен, нарязан и доставен в общински детски градини и кметства, за да се използват за огрев през зимата. За извършената услуга общината се е договорила с фирмата да плаща на определена цена на кубичен метър за доставките”, се казва в съобщението на прокуратурата.
Твърди се, че дървата са платени на по-високи от договорените цени и не са били доставени. След това не е извършен и финансов контрол.
Спрямо четиримата обвиняеми е взета най-леката мярка неотклонение - подписка.
Хасан Азис беше обвинен още преди 15 г. по т. нар. дело за водното огледало в града, че е поискал от държавата 9 млн. лв. за отчуждаване на имот, чиято цена била близо 10 пъти по-малка.
Тогава лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даваше за пример за корупция делото за водното огледало. Накрая върховният съд прекрати делото, защото в Наказателния кодекс няма подобно престъпление – не е престъпление да искаш определена цена за имот.
Хасан Азис беше обвинен и по разследване на антикорупционната комисия, че през 2022 г. нарушил закона за обществените поръчки, като възложил на пряко договаряне почистване на дере в квартал ”Байкал“ в Кърджали.
