Бившият председател на украинския парламент е разстрелян в гръб в Лвов

В събота в Лвов е убит Андрий Парубий, бивш председател на Върховната рада, съобщи укаринската агенция УНИАН.
„Всички съответни служби са ангажирани. Жертвата е починала преди пристигането на лекарите“, съобщава председателят на Лвовската областна военна администрация Максим Козицки.
Националната полиция допълва, че обяд е получено обаждане на спешния телефон за стрелба в района на Сихив в Лвов.
"Починалият е известен общественик и политик, роден през 1971 г.“, се казва в съобщение на Националната полиция преди името на политика да бъде публикувано официално.
Парубий бе един от лидерите на Майдана в Киев през зимата на 2013-2014 г. Той ръководеше Върховната рада в периода 2016-2019 г.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота, че убийството на бившия председател на парламента Андрей Парубий е било заговор.
"За съжаление, престъплението е било внимателно планирано. Но се прави всичко възможно, за да се разкрие това престъпление“, написа Зеленски в публикация в социалните мрежи.
Парубий е убит около обяд при стрелба в Сихивския район на Лвов. Той е живял със семейството си в Лвов. Убиецът дошъл на местопризшествието на велосипед, след като видял Парубий на улицата , стрелял пет път срещу него в гръб.
Парубий е бил включен в руския списък за ликвидация през 2014 г. заради дейността си като секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. В първите месеци на руското нахлуване му е била осигурена засилена охрана. Това заяви колегата на починалия във фракцията „Европейска солидарност“ Никола Величкович пред Novosti.LIVE, цитиран от БТА.
Парубий бе член на тази партия, оглавявана от бившия президент Петро Порошенко
"За първи път през 2014 г. Андрий беше включен в първия списък за ликвидация заради дейността си като секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, а преди това - заради това, което направи на „Майдана“... Специалните служби знаят за това. През 2022 г., когато Стефанчук обяви, че трима депутати са в руски „списъка за разстрел“, Андрий Парубий беше сред тях. През април и май той беше сред тези, на които е оказана помощ с охраната, каза Величкович.
На въпроса дали депутатът е бил заплашван, Величкович отговори, че Парубий не е говорил за това. Той обаче си спомни 2014 г., когато по Парубий беше хвърлена бойна граната.
