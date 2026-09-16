Бившият президент на Косово Хашим Тачи бе осъден на 25 години затвор за военни престъпления

Специалният съд за Косово в Хага обяви днес, че осъжда бившия лидер на разформированата Армия за освобождение на Косово бивш президент на републиката Хашим Тачи на 25 години затвор по обвинение във военни престъпления по време на войната в Косово, съобщи вестник "Коха диторе", позовавайки се на изявление на съдебния състав на съда.

Тачи оглавяваше Косово от април 2016 г., след като преди това заемаше постовете министър-председател, заместник министър-председател и министър на външните работи. През 2020 г. срещу него беше повдигнато обвинение, след което той се оттегли от президентския пост.

Трибуналът обяви Тачи за виновен за убийството на общо 96 души, възприемани като негови политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност от страна на силите на АОК по време на конфликта. По делото освен Тачи бяха обвинени още трима от бившите лидери на АОК - Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи.

Четиримата бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения.

Според изявлението на съда четиримата бивши лидери на АОК – Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, носят отговорност за убийството на общо 96 души, възприемани като политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност, както и за нерегламентираното задържане на общо 385 души, измъчването на други 303-ма и проявяване на нехуманно отношение към още 50. В съответствие с индивидуалната им отговорност за извършването и подпомагането на тези престъпления Тачи и Красничи получават по 25 години затвор, Весели – 18 години затвор, а Селими – 13 години затвор, се посочва в изявлението на съда.

В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпления срещу човечеството по време на войната в Косово от страна на четиримата обвиняеми.

Присъдите предизвикаха гневни реакции както в Косово и Албания, така и в Белград и Баня Лука.

Делото срещу бившите лидери на АОК започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. В началото на февруари 2026 г. Прокуратурата към Специалния съд за Косово поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от тях.

Продължителното задържане на бившите бунтовнически лидери предизвика по-рано през годината мирни протести в тяхна подкрепа. Десетки хиляди граждани се включиха в последната подобна демонстрация в Прищина миналата събота. Демонстранти се събраха и тази сутрин в Хага пред сградата на Специалния съд за Косово, въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, както и в центъра на Прищина, за да изразят отново подкрепата си за четиримата бивши командири.

В същото време в началото на септември председателят на Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово (ОВ-АОК / OVL-UÇK) Хюсни Гуцати предупреди, че организацията му готви нови масови протести, ако бившите лидери на АОК бъдат признати за виновни, като не изключи вероятността те да обхванат както Косово, така и Албания и Северна Македония.

Официални лица и партийни лидери от Косово реагираха остро

Официални лица и лидери на различни политически сили излязоха с осъдителни реакции след обявяването на осъдителните присъди, съобщават косовски медии.

В първия си коментар по темата вицепремиерът и външен министър на Косово Глаук Конюфца, който присъства в залата в Хага, където бяха произнесени присъдите, определи решението на съда като "несправедливо". "Това е наистина тъжно, несправедливо и незаслужено решение за четиримата лидери на АОК", заяви Конюфца пред Косовското радио и телевизия.

С подобен коментар излезе и изпълняващият длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу, която определи присъдите като "дълбоко шокираща новина за Република Косово и труден момент за албанската нация по целия свят". "Предавам на бившите лидери на АОК следното послание от Косово - бъдете силни, Косово е с вас. Последната дума не е казана. Правото на обжалване е част от процеса и трябва да бъде упражнено изцяло. Войната на АОК беше освободителна. Тя се роди в лицето на потисничеството, насилието и престъпленията на сръбския режим срещу народа на Косово. Никоя присъда не може да промени характера на тази война, нито да отмени правото на един народ да се бори за свободата си", написа Хаджиу в своя профил във Фейсбук.

С осъдителна реакция срещу обявените присъди излезе и лидерът на опозиционния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) Ардиан Джини, който заяви, цитиран от в. "Коха диторе", че „обявените присъди не могат да променят историческата истина за Косово“. В официална позиция по темата от опозиционния Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) също осъдиха решението на съда в Хага и изразиха безрезервната си подкрепа за четиримата бивши лидери на Косово, като подчертаха, че "свободата и независимостта на Косово се основават на жертвата на поколенията, политическата и мирна съпротива, водена от (първия косовски президент) Ибрахим Ругова, войната на АОК и подкрепата на Съединените американски щати и НАТО".

Остри реакции в Албания

Обявяването на осъдителни присъди предизвика остри реакции от страна на управляващите и опозицията в Албания, съобщава АТА.

Албанският премиер Еди Рама сподели в профила си във Фейсбук изображение с карта на Европа, обвита в трънен венец и с голям червен надпис, гласящ "СРАМ".

"Това решение днес не е справедливо. Славната история на АОК не може да бъде изтрита по този начин. Несправедливост! Албанците трябва да защитят АОК. Трябва да защитим свободата и освободителите от това несправедливо решение. Трябва да намерим всички законни начини да отменим това решение, защото трябва да защитим идентичността си като нация на всяка цена", заяви в първия си коментар за присъдите председателят на парламентарната група на управляващата в Албания Социалистическа партия Таулянт Бала, цитиран от АТА.

В своя позиция по темата председателят на парламентарната група на опозиционната Демократическа партия на Албания Газменд Барди също осъди решенията на съда в Хага, които определи като "несправедливост" и "срам за човечеството". "Днес е труден ден за албанската нация, но още по-труден за човечеството и демократичния свят. Албанците са още по-силни след тази несправедливост, която е и срам за цялото човечеството", заяви той.

В Белград и Баня Лука определиха присъдите като недостатъчни

Сръбският вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич и Милорад Додик – бивш президент на населената предимно с етнически сърби босненска федеративна единица Република Сръбска – определиха като недостатъчни присъдите на Специализираните състави в Хага, предаде регионалната телевизия Ен1.

Дачич заяви, че присъдите представляват "ясно, макар и закъсняло" потвърждение на позицията на Сърбия, че АОК е била "престъпна и терористична организация". Според него присъдите доказват личната отговорност на висшите политически и военни ръководители на АОК за убийства, отвличания и изтезания на сърби в Косово.

В същото време Дачич заяви, че Сърбия не може да бъде напълно удовлетворена от решението, тъй като съдът е отхвърлил обвиненията в престъпления срещу човечеството. Той определи това като "политическа маневра" и заяви, че присъдите не са съизмерими с болката на семействата на жертвите.

Додик също разкритикува решението, като го определи като "карикатура на правосъдието", която според него релативизира престъпленията срещу сърбите и амнистира тероризма на АОК. В публикация в социалната мрежа Екс той заяви, че е срамно системното, според думите му, убийство на сърби в Косово да не бъде квалифицирано като престъпление срещу човечеството.

Додик заяви още, че Тачи е бил "идеолог и лидер" на АОК и пряк извършител и наредител на престъпления, като според него тези обстоятелства са били пренебрегнати от съда. Той постави под въпрос и продължителността на процеса, започнал повече от 25 години след извършването на престъпленията, като заяви, че това според него е показател за намерение те да бъдат прикрити.