Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е избягал от ЕС през Северна Македония

Бившият шеф на държавната Българска банка за развитие Стоян Мавродиев е напуснал територията на Европейския съюз само ден след като българската прокуратура го обвини за присвояване и обяви за издирване.

Това става ясно от отговорите на вътрешния министър Даниел Митов на въпросите на депутата от "Демократична България" Божидар Божанов, цитирани от разследващия сайт Bird.bg.

Едно от възможните обяснения е, че Мавродиев е бил на вилата си в Халкидики, когато прокуратурата го обвини заедно с Румен Гайтански - Вълка и е обявен за издирване в страната. При това положение оставането на територията на Европейския съюз не е много добра идея, защото обвиняемите подлежат на задържане и екстрадиция чрез европейската заповед за арест.

Коридорът през Северна Македония и Сърбия с полет от Белград до Дубай изглежда като най-безопасния маршрут за бегълците от българската съдебна система.

За Стоян Мавродиев бе издадена европейска заповед за арест четири месеца след напускането му на територията на ЕС.

Бившият шеф на държавната Българска банка за развитие се издирва заради обвинение по делото за отпуснатия кредит на фирми на бизнесмена Румен Гайтански-Вълка, който бе обвиняем по същото дело.

Третият обвиняем е Иван Георгиев, който е бил управител на фирмата "Роудуей кънстракшън", която е взела кредита. Той е на свобода под гаранция. Гайтански също бе освободен от ареста. Неговата гаранция е 250 хил. лв.

Началото на разследването за отпуснатия от ББР кредит съвпадна с разрива между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Гайтански е смятан за приближен до почетния председател на ДПС, но след това започна да циркулира информация, че е сменил лагера на Доган с този на Пеевски.

Делото

Делото срещу Вълка и Мавродиев е за кредит от 148.5 млн. лв., отпуснати през юни 2019 г. на компанията "Роудуей кънстракшън". С тези пари е купена друга близка до бизнесмена фирма - "Пътстройинженеринг" – сравнително малък местен играч, базиран в кърджалийското село Груево, чиито годишни обороти до онзи момент са между 5 и 16 млн. лв. Предишният собственик на "Пътстройинженеринг" е "Био майнинг" - компания, която е собственост на Гайтански. Срокът за връщане на заема е 2029 г.

Парите така и не са върнати. Към днешна дата ББР е влязла във владение на "Пътстройинженеринг", заложена като обезпечение при отпускането на кредита, но е успяла да възстанови само малка част от сумата.

За този и още няколко кредита се разбра през 2021 г., когато Кирил Петков стана министър на икономиката. На следващата година прокуратурата образува дело. През 2023 г. това произвоство е прекратено с мотива, че няма данни за престъпление. След това обаче е възобновено, а преди няколко месеца се стигна и до арестите.

За разлика от Гайтански и Георгиев, Мавродиев не беше арестуван. Той е обвиняем в длъжностно присвояване. Другите двама отговарят като подбудител и помагач.