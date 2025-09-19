Бившият шеф на спецсъда Георги Ушев отказа да гледа делото на Благомир Коцев

Бившият шеф на закрития Апелативен специализиран наказателен съд Георги Ушев обяви, че си прави отвод от делото за ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.
“Съображенията ми за това са следните: през последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, чиято мярка за неотклонение е предмет на разглеждане по настоящото дело, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание”, казва съдия Ушев.
Той твърди, че заради обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на Коцев, той се оттегля от делото.
Делото трябва да се докладва на ръководството на Софийския апелативен съд за определяне на нов съдия за тричелнния съдебния състав.
Вече близо една седмица Софийският апелативен съд не може да разгледа жалбата срещу ареста на кмета на Варна и двамата арестувани общинари от “Продължаваме промяната“ заради отводите на съдиите.
В началото на седмицата тримата съдии от Софийският апелативен съд, определени първи да гледат мярката за неотклонение срещу варненския кмет Благомир Коцев, обявиха, че няма да участват в процеса. Те си направиха самоотвод с аргумента, че не искат да бъдат обиждани от адвокати и граждани, да бъдат наричани “зависими“, “бухалки“ и “некомпетентни“.
След това бе направено ново разпределение на делото, а в състава се оказа небезивестният Георги Ушев. Ръководеният от него спецсъд се прочу с разрешенията за подслушване и проследяване, както и със задържанията под стража.
Варненският кмет е задържан вече близо три месеца в ареста, а основният свидетел е свързваната с варненска предприемачка Пламенка Димитрова, чиито фирми са печелили обществени поръчки за милиони по времето на ГЕРБ.
По делото има твърдения за брутален политически и прокурорски натиск върху ключов свидетел, както и явно нежелание на прокуратурата да събира оневиняващи доказателства. Делото се гледа в София, а не във Варна, защото прокуратурата твърди, че има замесен депутат, но прокуратурата не казва кой е този депутат, който дори не е част от процеса.
"Трябва ли Благомир Коцев да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста?", попита в съдебната зала на първа инстанция адв. Николай Владимиров, който е защитник на арестувания кмет.
След поредния отказ на Софийския градски съд да пусне Коцев от ареста в петък пред Съдебната палата в столицата имаше протест, на който хората обвиняваха магистратите, че са станали бухалки на задкулисието.
ВСС заклейми агресията срещу съда
В петък Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, че категорично се противопоставя на вълната от обиди, клевети и закани срещу съдии. Според ВСС целта е правораздаването да е под давление на "граждански настроения и политически амбиции".
"Считаме, че такава реторика надхвърля границите на свободното изразяване на мнение и засяга функционалната и личната независимост на съдиите, уронва тяхната репутация и подкопава доверието в съдебната институция“, се казва в позицията на ВСС.
Съдебният съвет има предвид делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, процесът срещу зам.-кмета на София Никола Барбутов, разследването на побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров и делото срещу младежа, който блъсна с автомобил и уби трима души.
Във всички тези случаи обществото стана свидетел на вълна от откази на съдиите да свършат работата и да гледат подопечните им дела. ВСС не взема никакво отношение за зачестилата практика съдиите да бягат от отговорност по делата чрез спорни самоотводи.
36 коментара
Много скоро ще бъде отнет имунитета на Асен Василев, който е главният мафиот у нас.Досега само Тиквата го бранеше, но вече се е съгласил.Тогава ще стане весело.
Глупост беше самото закриване на Специализираните съд и прокуратура, защото след това системата още повече затъна в тинята.
Ако имам власт, първо ще намаля на половина заплатите на тези страхливи съдии и нахални прокурори, дознатели и следователи! По този начин професията съдия и прокурор ще се изпълнява само от тези прависти, които си обичат професията! Спомням си, че през комунизЪма всички мечтаеха да станат адвокати, а не съдии! Второто и не по-малко важно нещо е всеки сгафил съдия или прокурор да си заплаща грешките, за които е осъдена България! А такива с отводи и отказване от работа-дисципринарно уволнение! И трето …
- премахване на заплатите-бонуси при пенсиониране! За какво ги получават? Много са се изморили или изхабили? Нали ние, обикновенните хора ги пращаме под форма на данъци, такси, глоби! По-лесна ли е работата на полето или да отглеждаш животни?
Хиляди дела се гледат! Тоя за разлика от други има офшорни досиета! https://offshoreleaks.icij.org/search?q=Blagomir+Kotsev&c=&j=&d=
Какъв F18, бе товарищ ти си просто едно банкянско ТУ ТУУ-
Жалко милиционерско театро.
Една от големите глупости, които последваха закриването на антиконституционните спецсъдилища и спецопрокуратура бе преназначаването на техните членове, вместо да останат извън системата и да си търсят нова работа.
Май е бил Сретин.
А дали някой ще каже кой е заплашвал зам.-кмета, за да даде показания срещу Коцев. Това го твърди самият той, а не аз, но се оказа, че веднъж дадеш ли показания, вече не можеш да ги променяш, дори ако са дадени под заплаха. Било лъжесвидетелстване. Как да коментираме подобна съдебна система? Как да коментираме съдебна система, която не намери как да разпита пребиваващия в Сърбия Цветан Василев за КТБ в продължение на 11 години?