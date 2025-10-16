Бившият зам.-кмет на София Барбутов ще е под домашен арест

Бившият столичен зам.-кмет Никола Барбутов излиза от следствения арест и ще остане под домашен. Това реши в четвъртък Софийският градски съд. Решението може да се обжалва.
Барбутов е обвиняем за корупция и участие в престъпна група заедно с още няколко души - бизнесменът Петър Рафаилов и Росица Пандова, бивш зам.-кмет на район "Люлин", както и Соня Клисурска, служителка на районната община в "Младост“.
Обвинението се крепи основно на показанията на кметовете на "Младост" и "Люлин", Ивайло Кукурин и Георги Тодоров.
Прокуратурата твърди, че Барбутов е организирал схема за "връщане" на пари към партийната каса на "Продължаваме промяната" от фирми, които преди това са спечелили обществени поръчки.
Барбутов е в ареста от 24 юни, а междувременно бизнесменът Петър Рафаилов е освободен срещу парична гаранция от 10 хил. лв.
Заради това разследване съпредседателят на партията Кирил Петков подаде оставка от парламента и от ръководството на формацията. При ареста на Барбутов до медиите бе пратен запис, в който той говори с кмета на "Люлин" и му разказва за консултанти, които ще помагат при изготвяне на документацията по обществени поръчки. Люлинският кмет отрече той да е правил записа, но в разпит пред прокуратурата потвърди, че такъв разговор се е провел.
1 коментар
