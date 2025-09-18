Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава за постоянно в ареста

Софийският апелативен съд остави окончателно в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, който е обвинен с още двама души за корупция и участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление.

Барбутов и Соня Клисурска бяха обвинени в участие в престъпна група заедно с още двама души - бизнесмена Петър Рафаилов и Росица Пандова, бивш зам.-кмет на район "Люлин".

Обвинението се крепи основно на показанията на кметовете на "Младост" и "Люлин", Ивайло Кукурин и Георги Тодоров.

Прокуратурата твърди, че Барбутов е организирал схема за "връщане" на пари към партийната каса на "Продължаваме промяната" от фирми, които преди това са спечелили обществени поръчки.

Барбутов е в ареста от 24 юни и беше оставен под стража от апелативните магистрати, докато бизнесменът Петър Рафаилов е освободен срещу парична гаранция от 10 хил. лв.

Апелативните магистрати твърдят, че за Барбутов и Рафаилов продължава да е налице обоснованото предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени.

В същото време обаче се твърди, че няма опасност да се укрият, защото имат постоянни адреси, семейство и са обществено ангажирани. В същото време съдиите казват, че има опасност от извършване на друго престъпление.

Рафаилов беше пуснат на свобода, защото се твърди, че той е бил функционално зависим от инициативата на Барбутов и рискът при него е по-малък. Не става ясно каква опасност има при Барбутов, след като той вече не заема позиция в Столичната община.

По делото се разбира също, че разследващите не са разпитвали особено активно свидетели, а цената за това я плаща Барбутов, който остава в ареста. По логиката на съда той може да пребивава в ареста вечно, ако прокуратурата не благоволи да разпита свидетелите, на които той с излизането си може да повлияе.

Пред съда защитата на бившия заместник-кмет представи 13-те обществени поръчки по време на работата му в Столичната община. Защитата коментира, че всички фирми по тези поръчки, с изключение на една, не са участвали и не са печелили поръчки в София в миналото.

Прокуратурата продължава да твърди, че свидетелите създават обосновано предположение за виновността на Барбутов и Рафаилов за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкуп.

"88 дни сме в следствения арест, преживяхме лични битки и професионални удари за престъпление, което не сме извършили", каза Барбутов пред съда.

Защитата на Барбутов обвини прокуратурата в бездействие, защото не са разпитани Лена Бориславова, Асен Василев, Кирил Петков и Иван Модев, чиито имена се споменават в записа на Барбутов.

Според адв. Ина Лулчева, която защитава Барбутов, на няколко пъти Модев е поискал да свидетелства, но до момента нито антикорупционната комисия, нито Софийската градска прокуратура са го разпитали.

По подобен начин прокуратурата отказва да проведе втори разпит на бившия варненски заместник-кмет Диан Иванов, чиито показания са изтръгнати под натиск.