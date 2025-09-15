Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов: Чакам прокуратурата да ме разпита

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов говори пред Mediapool, потвърждавайки своята готовност отново да свидетелства пред прокуратурата по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев.

"Все още никой не ме е извикал да свидетелствам, въпреки че съм изразявал готовност. Потвърждавам пред вас написаното преди седмица в своята Фейсбук страница", каза Иванов и отказа да отговаря на детайлни въпроси по делото.

На 8 септември Диан Иванов, който беше дясна ръка на кмета Благомир Коцев, разказа как е притискан, за да даде първоначалните показания по делото.

Кметът на Варна бе задържан в ареста преди повече от два месеца, а държавното обвинение все още не е реагирало на твърденията на свидетеля Иванов, че е бил принуждаван да говори под натиск.

Той обяснява, че постът му във Фейсбук, че оттегля показанията си, е свален, но не от него, а от някой друг - неясно по каква причина.

"Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители", написа Иванов във Фейсбук.

Той казва, че след депозирането на заявлението, че оттегля показанията си пред Софийската градска прокуратура, е получил заплахи за живота си.

"До днес никоя институция не се е свързала с мен, за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания. Предстои ново разглеждане на мерките за неотклонение и поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели", написа Иванов на 8 септември във Фейсбук и го потвърди сега пред Mediapool.

В петък Благомир Коцев бе оставен в ареста, а пред Съдебната палата стотици хора протестираха срещу действията на властите към кмета на Варна.

Съдия Ани Захариева обяви, че има опасност, ако кметът е на свобода, да повлияе на неразпитаните свидетели от общината. Тя обаче по никакъв начин не реагира на твърденията на свидетелите, че им се оказва натиск да говорят срещу кмета.

По време на последното заседание на съда на няколко пъти бе споменато името на бившия заместник на Коцев – Диан Иванов, защото той бе един от първите свидетели срещу Благомир Коцев.

Прокурор Велислава Патаринска обеща Иванов да бъде разпитан на по-късен етап, а на въпрос защо не се проверят поне твърденията му за натиск, тя отговори:

"Напротив, възложена е проверка. Когато приключи проверката, ще бъдете уведомени", обърна се тя към медиите.

Тя обясни, че в момента се проверяват служителите, които са извършвали разпита на Диан Иванов.