Бизнесът: Готвят квота за 80% родни млечните стоки в хипермаркетите, но млякото е едва 59 на сто

Нов абсурд изскача от преработения вариант за “спуснати” от държавата надценки на храните, изготвен от агроведомството. Една от промените изисква хипермаркетите да предлагат на щандовете си 80% млечни продукти, като в това число не се броят сиренето и кашкавала. В същото време родната суровина е едва 59%, алармира Сдружението за модерна търговия, което обединява водещите търговски вериги на българския пазар. Бизнесът предупреждава, че проектът няма да намали цените, а ще доведе до недостиг на продукти и по-високи цени.
"Настояваме за пълна откритост пред обществото, което е в заблуда. Целта на този законопроект не понижаване на цените. Напротив - създават се реални условия за недостиг на основни храни на българския пазар и за рязкото им поскъпване, поради ограничена конкуренция и предвидената минимална изкупна цена за земеделските производители, които реално могат да покачват цените си без ограничение под натиска на изискването за 50% български продукти в хипермаркетите, а за млечните - 80%.”, посочват от сдружението. Притеснението им се подкрепя от 14 бизнес организации.
Искат 80% български продукти, но няма мляко
Няма достатъчно българско мляко за изпълнението на задължителните 80% родни млечни продукти на щанда, посочи Николай Вълканов, председател на сдружението. Той риторично попита защо в задължителните 80% родни млечни продукти на щанда не са включени кашкавал и масло.
"Там, където става въпрос за млечни продукти, които трябва да бъдат поне 80% българско производство на щанда, са премахнати кашкавал и масло. Защо са премахнати кашкавал и масло? Ако вземете средното потребление на всеки един от нас в страната на краве сирене, прясно мляко, кисело мляко, кашкавал, масло и така нататък, и ги преизчислите в мляко, то необходимото мляко, за да бъдат произведени те по стандарт, така че да сме 100% сигурни, че ще се произведат от 100% мляко, българската суровина достига за около 59% от това потребление.", каза Вълканов.
В проекта има и текст, който казва, че за прясно месо от едри и дребни преживни животни, свине и птици, яйца, пчелен мед, пресни сезонни плодове и зеленчуци хипермаркетите трябва да въведат квота от 50% родни продукти. Вълканов добави, че проектът е в противоречие от гледна точка на европейското законодателство, защото създава нетарифно ограничение пред свободното движение стоки на европейския пазар.
"Добре, ако ние си ограничим вътрешния пазар само за български стоки, знаете, че има други производства, селскостопански в България, които са експортно ориентирани. Те дали ще могат да продължат да изнасят? Ние, в момента, в който стимулираме едни и им дадем нещо повече, по един абсолютно непазарен начин, веднага ще разрушим бизнеса на всички останали. Това трябва да се разбере.", посочи той.
По време на последното правителство на Бойко Борисов отново бе направе опит за квоти за българските фермери и тогава Брюксел стартира наказателна процедура срещу България.
Спуснатият таван на търговските надценки
Сред спорните предложения в проектозакона са въвеждане на таван на надценките за търговците. От Сдружението за модерна търговия са категорични, че така се убива конкуренцията, а това е ущърб на потребителския интерес.
"Само по себе не е ок държавата да ви казва, че във всеки един магазин, над определена бройка търговски обекти или над определен оборот, ще се продадат едни и същи продукти, на едни и същи цени, от едни и същи доставчици. Това не е ок не само за потребителите, които в крайна сметка имат право на избор, имат право на качество, имат право на достъпни цени. Това не е ок за търговците, защото се убива конкуренцията между тях и те не могат да се състезават за потребителския интерес, защото, пак казвам, ние влизаме в хипотезата, в която всички ще продаваме едно и също на едни и същи цени. Това няма никакъв смисъл."
Вълканов коментира, че проектозаконът се обезсмисля с приетите промени в Закона за въвеждане на еврото.
"Истината е, че с приетите промени в Закона за въвеждане на еврото, които влязоха сила преди няколко дни, този закон се обезсмисля, защото с въвеждането му се дават едни безконтролни правомощия на Министерски съвет, параграф 15 от преходните и заключителни разпоредби, в които той може да прави каквото си иска."
2025 г.- простотията и алчността на управляващите съвсем се разпаса. Хубавото българско био сирене изчезна, изчезват и други български продукти. Ще стане като при комунизма - ще има Кореком за определени хора, а останалите да го ...ухат. Спи си народе, спи, накрая ще ти приготвят въжето. И ще стане като в соцвица дето един дядка питал: Въжето ние ли да си го носим или вие ще ни го осигурите!?
Правителството на " лафкаджиите" готвят дефицит и инфлация. Дори и правителството на Станишев не посмя да реанимира комунистическата търговия
Няма бастисиали, има разпределние на гласовете 6:6 в КС , Белзалеков все страна на Пеевски , не знам какви са тия буци и гуци, има гласуване в КС, което не отмени "домовата книга" за служебни премиери, Белазелков смени мнението си. Неоткорвени хора, йезуити, под-логи. На площада хора протестират против Пеевски, Белзелков гласува за Пеевски. Това е реалността.
Съдебната реформа като промени в Конституцията буци и гуци я бастисаха със своите пионки в КС. Някой друг тъп въпрос да имаш?
Че шарлатани седяха в скута на Пеевски, кой промени конституцията да ореже правомощията на президента, и да му се е.е м.ката, примтивна паплач, антибългарска/ Къде им е съдебната реформа? Каква е тая раеформа бе, некадърници, ВСС е с изтекъл мандат, какво да им гледам милите очички на тая под-логи? По честното би било да си признаят несъстоятелността/ Белазелков гласува за Пеевски, йезуитска антибългарска паплач/ Им се криви физионимяита от лицемерие, антибългари.
Че кога успаха тия шарлатани, като само броени месеци управляваха и то не абсолютно? Да вземем да ги изнесем за Русия там да управляват, че да й видят сметката. Вече нямам нерви да чета и коментирам глупости просто.
шаралатаните също и видяха сметката на държавицата, да не се крият зад лозунги/ Колкото повече претенции, толкова по-малко дела/
калинките на свинята и банкята докато не видят сметката на държавата, няма да мирясат!
Ха-ха-ха! Че кой пък ще използва мляко в българските млечни продукти, че да се косите дали ще е достатъчно? Нито се спазват някакви стандарти, нито фирмите имат име, което да защитават и да му треперят. Трябва само да се отчитат на баце и пееФЪСки. И да не казват, че под тях има изградени цехове за контрабадни цигари, защото същите двамца затриха легалното производство на цигари в България.
Ще ме скъсат от смях тия управляващи.. Каквото ни готвят д-пе да ни яко..